Schupfer versenkt Elfer und sichert Ausseerland drei Punkte gegen Lassing

Das ewig junge Derby zwischen dem FC Ausseerland und dem SV Lassing in der Unterliga Nord A ging in die nächste Runde, für die Ausseer war das Spiel der

Meisterschaftsauftakt, Lassing wollte nach dem Erfolg gegen Pruggern in Runde 1 natürlich nachlegen. Daraus wurde aber nichts, denn Ausseerland holte den ersten Saisonsieg durch einen 2:1-Erfolg.

In den ersten 15 Minuten ist nicht viel los, was wohl den sommerlichen

Temperaturen zuzuschreiben ist. Dann nimmt das Spiel auf beiden Seiten Fahrt auf, wobei echte Tormöglichkeiten vorerst Mangelware bleiben. Die Heimischen versuchen immer wieder mit weiten nach vorne geschlagenen Bällen zum Erfolg zu kommen, Lassing wie immer kampfstark, agiert aber im Angriff zu umständlich. In Minute 36 erzielt dann - eigentlich aus dem Nichts - Alexander Pomberger das 1:0 für Ausseerland, was auch den Pausenstand bedeutete.

In der zweiten Hälfte beginnt Lassing stark und setzt zu Beginn den Gegner ordentlich unter Druck. In Minute 62 erzielt dann Marc Zeiser den verdienten Ausgleich, er verwertet einen Pichlmayer-Freistoß per Kopf zum mehr als verdienten Ausgleich. Lassing bietet eine starke kämpferische Leistung, die Ausseer bleiben aber bei ihren Konterangriffen auch am Drücker. Nach jeweils zwei guten Möglichkeiten von beiden Teams sieht alles nach einem gerechten

Unentschieden aus, als in Minute 87 Schiri Mock nach einem Eckball wegen eines

angeblichen Foulspiels Elfmeter für Ausseerland pfeift – eine krasse Fehlentscheidung, zwei Aussee-Spieler behinderten sich gegenseitig. Den Strafstoß verwertet Armin Schupfer zum 2:1, worauf das Spiel vorbei ist.

Franz Stocker (Funktionär Lassing): "Eine starke kämpferische Leistung von unserer Mannschaft ist durch eine Schirientscheidung unbelohnt geblieben. Ein Unentschieden wäre das gerechte Ergebnis bei diesem Spiel gewesen."