Thörl schießt Stanz mit sieben Toren aus dem Stadion

Details Samstag, 21. August 2021 07:00

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich SV Thörl und SV Raiffeisen Stanz in der dritten Runde der Unterliga Nord A. Das Spiel endete mit einem sehr überraschenden 7:1-Kantersieg für die Thörler. Thörl ist jetzt mit sechs Zählern punktgleich mit SV Raiffeisen Stanz und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 11:4 auf dem vierten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Das Spiel ist von der ersten Minute an munter geführt, auch wenn die Thörler mehr vom Match haben. Man kontrolliert das Geschehen im Mittelfeld, kann aus dem Übergewicht zunächst aber nichts machen. Stanz hingegen tut sich schwer. Nach etwas mehr als einer halben Stunde steht es dann aber doch 1:0 für die Thörler. Andreas Kriegl versenkt das Leder im Kasten. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Thörler nachlegen, woraus kurz vor der Pause auch etwas wird. Kurz vor dem Seitenwechsel legt Marcel Ofner das 2:0 nach (45.). Dann geht es in die Kabinen.

Im zweiten Durchgang gibt es die kalte Dusche für die Stanzer, die sich viel vorgenommen hatten für die zweite Halbzeit. Raimund Lenger lässt den Vorsprung in der 51. Minute auf 3:0 anwachsen. Damit dürfte das Spiel entschieden sein. Kurz darauf überwindet Kriegl den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für SV Thörl (56.). Stanz scheint sich aufzugeben, auch wenn Manuel Ebner in der 57. Minute den Ehrentreffer erzielt. Die Thörler behalten aber die Oberhand. Darko Preloznik (59.), Kriegl (89.) und Ofner (92.) machen das Unheil perfekt und stellen in der Schlussphase auf 7:1. Das ist gleichzeitig der Endstand.

Alexander Assigal (Trainer Stanz): "Nach dieser Niederlage können wir natürlich nicht zur Normalität zurückkehren. Darüber müssen wir sprechen. Das geht nicht anders. Thörl ist ein starker Gegner, aber sieben Tore dürfen wir nicht erhalten. Andererseits ist mir lieber, wir verlieren einmal so hoch und gewinnen dann sieben Mal knapp."

Unterliga Nord A: SV Thörl – SV Raiffeisen Stanz, 7:1 (2:0)

35 Andreas Kriegl 1:0

45 Marcel Ofner 2:0

51 Raimund Lenger 3:0

56 Andreas Kriegl 4:0

57 Manuel Ebner 4:1

59 Darko Preloznik 5:1

89 Andreas Kriegl 6:1

92 Marcel Ofner 7:1

