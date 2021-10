Ausseerland feiert klaren Sieg über Stainach-Grimming

Details Samstag, 23. Oktober 2021 22:23

Nach der Auswärtspartie gegen FC Ausseerland stand SV Stainach-Grimming im Spiel der Unterliga Nord A am Freitag mit leeren Händen da. Ausseerland gewann 4:1. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch FC Ausseerland wusste zu überraschen.

Stainach-Grimming gerät schon in der fünften Minute in Rückstand, als Nikolaus Eder das schnelle 1:0 für Ausseerland erzielt - dem Treffer war ein Patzer in der Stainacher Defensive vorausgegangen - Ausseerland nutzt die Chance eiskalt. Mit der Führung im Rücken machen die Gastgeber munter weiter und wollen nachlegen. Das gelingt auch - Alexander Pomberger befördert das Leder zum 2:0 von FC Ausseerland über die Linie (20.). Damit ist für klare Fronten gesorgt. Jetzt schlagen die Gäste aber zurück: Georgian Bolovan trifft zum 1:2 (24.). Vor der Pause machen sich die Gäste das Leben dann aber selbst schwer. Martin Neuper sieht Gelb-Rot und Stainach ist für den Rest der Partie in Unterzahl, ehe Pomberger dies nutzt und noch vor der Pause auf 3:1 für Ausseerland stellt.

In der zweiten Halbzeit verwaltet Ausseerland die klare Führung. Man spielt auf Konter und überlässt den Gästen das Spiel. Erst in der Schlussphase gewinnt das Spiel noch einmal an Tempo und Christian Gamsjäger trifft nach einem schönen Angriff. Nach etwas mehr als 90 Minuten ist das Spiel vorbei und Ausseerland jubelt über drei verdiente Punkte.

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von Ausseerland aus und brachte eine Verbesserung auf Platz sechs ein. Die Offensive von FC Ausseerland in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Stainach-Grimming war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 25-mal schlugen die Angreifer von Ausseerland in dieser Spielzeit zu. FC Ausseerland befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Durch diese Niederlage fiel Stainach-Gr. aus der Aufstiegszone auf Platz vier. Die Gäste bauen die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Als Nächstes steht für Ausseerland eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (17:00 Uhr) geht es gegen SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern. SV Stainach-Grimming empfängt – ebenfalls am Samstag – SV Seerestaurant Lassing.

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): FOLGT

Unterliga Nord A: FC Ausseerland – SV Stainach-Grimming, 4:1 (3:1)

5 Nikolaus Eder 1:0

20 Alexander Pomberger 2:0

24 Georgian Bolovan 2:1

48 Alexander Pomberger 3:1

87 Christian Gamsjaeger 4:1

