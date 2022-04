Stainach bezwingt Thörl vor eigenem Publikum

Details Sonntag, 10. April 2022 11:02

Die Differenz von einem Treffer brachte SV Stainach-Grimming gegen SV Thörl den Dreier im Spiel der 17. Runde in der Unterliga Nord A. Das Match Zweiter gegen Dritter endete mit 2:1. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Hinspiel hatte SV Thörl bei Stainach-Grimming die volle Punktzahl eingefahren (6:1). Auf beiden Seiten gab es übrigens je einen Ausschluss. Thörl vergab darüber hinaus in der Schlussphase einen Elfmeter.

Die Stainacher finden besser in die Partie und setzen den Gegner unter Druck. Die Gastgeber wirken etwas verunsichert - sie hatten mit einer so offensiv agierenden Gäste-Mannschaft nicht gerechnet. Für den Führungstreffer von Stainach zeichnet sich schließlich Marijan Blazevic verantwortlich (19.) - er lässt dem gegnerischen Goalie keine Chance. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen. Sandro Schweiger erhöht für den Gast auf 2:0 (28.). Damit ist für klare Fronten gesorgt. Die Thörler tun sich schwer im Spiel nach vorne. Zuletzt lief das Werkl gut, heute scheint der Gegner aber ein Mittel gefunden zu haben, die Thörler auszuhebeln. Mit der 2:0-Führung geht es dann auch in die Pause.

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Thörlern, die es noch einmal wissen wollen. Marvin Kernbichler steht in der 49. Minute goldrichtig und versenkt das Leder zum 1:2 im Kasten. Geht doch noch was für die Thörler, die jetzt alles nach vorne werfen? Die Gastgeber schwächen sich dann aber selbst, indem es die Rote Karte gibt. Die Thörler sind jetzt einen Mann weniger. Kurz darauf wird auch ein Stainacher ausgeschlossen, aber mit Gelb-Rot. In der Schlussphase dann die Top-Chance für die Thörl zum Ausgleich: Es gibt Elfmeter, doch der Stainacher Schlussmann hält. Damit bleibt es beim 2:1-Sieg für die Stainacher.

Nächster Prüfstein für SV Thörl ist auf gegnerischer Anlage SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern (Samstag, 17:00 Uhr). Stainach-Gr. misst sich am gleichen Tag mit SC St. Barbara.

Gerald Kraschitzer (Trainer Thörl): "Wir konnten unsere Überlegenheit im Ballbesitz nicht in Tore ummünzen. Die Tore von Stainach haben es zugelassen das sie noch tiefer und massiver verteidigen konnten. Meine Mannschaft hat trotzdem nie aufgegeben und hat bis zum Schlusspfiff alles gegeben."

Unterliga Nord A: SV Thörl – SV Stainach-Grimming, 1:2 (0:2)

49 Marvin Kernbichler 1:2

28 Sandro Schweiger 0:2

19 Marijan Blazevic 0:1