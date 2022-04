5:0-Auswärtssieg! Lassing macht mit Wartberg kurzen Prozess

Details Sonntag, 10. April 2022 18:58

SV Lassing fertigte Wartberg am Samstag in der Unterliga Nord A nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. SV Seerestaurant Lassing enttäuschte die Erwartungen nicht. Im Hinspiel hatte der Gast einen Erfolg geholt und einen 4:0-Sieg zustande gebracht.

Lassing lässt von der ersten Minute an keinen Zweifel aufkommen, wer bei diesem Spiel das Zepter führen wird. Zwar hat die Heimmannschaft in den Anfangsminuten eine gute Kopfballmöglichkeit, der Ball geht aber knapp am Tor vorbei. Bereits in Minute 7 geht Lassing in Führung, David Schweiger versenkt einen Foulelfmeter souverän im Wartberger Gehäuse. Die Prommer-Elf setzt sich in der gegnerischen Hälfte fest und so dauert es nur bis zur 24. Minute, in der abermals David Schweiger einnetzt. Mit seinem dritten Treffer kurz vor dem Pausenpfiff erzielt Schweiger einen lupenreinen Hattrick, Halbzeitstand völlig verdient 3:0 für Lassing.

Zweite Hälfte: ähnliches Bild, wieder Spielanteile ohne Ende für die Gäste, das 0:4 fällt durch ein Eigentor von Franz Tösch, nach toller Vorarbeit von Gerald Stenitzer (Minute 58). Nur zwei Minuten später erhöht Marlon Grill auf 0:5, die Suppe ist also gegessen. Lassing kontrolliert in der Folge weiterhin sicher das Spiel, aber es wollen keine Tore mehr fallen. In den Schlussminuten kommt Wartberg nach einer Eckballstafette noch zu einer guten Möglichkeit, aber Lukus Streit ist auf seinem Posten. Das ist es, Lassing siegt 5:0 und jubelt über drei Punkte.

In zwei Wochen trifft Wartberg auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 23.04.2022 bei SV Union Haus/E. antritt. SV Seerestaurant Lassing hat nächste Woche Haus/E. zu Gast.

Unterliga Nord A: Atus Wartberg – SV Seerestaurant Lassing, 0:5 (0:3)

60 Marlon Grill 0:5

58 Eigentor durch Franz Toesch 0:4

41 David Schweiger 0:3

24 David Schweiger 0:2

7 David Schweiger 0:1