Ausseerland knöpft Mürzzuschlag einen Punkt ab

Details Samstag, 07. Mai 2022 08:09

Jeweils einen Punkt holten ESV Sparkasse Mürzzuschlag und FC Ausseerland an diesem Freitag in der Unterliga Nord A. Ein 2:2-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von ESV Mürzzuschlag gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass Mürzzuschlag der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Das Hinspiel hatte der Gastgeber mit 3:2 knapp für sich entschieden. Das Unentschieden könnte das Aufstiegsrennen entschieden haben. Tabellenführer Thörl konnte sich gegen Wartberg nämlich klar mit 5:0 durchsetzen. Mürzzuschlag ist nun bereits fünf Punkte hinter Thörl und nur noch fünf Spiele sind ausständig.

Das Spiel ist von der ersten Minute an munter geführt. Beide Mannschaften spielen nach vorne, wollen die drei Punkte. Trotz Möglichkeiten, auch guten Möglichkeiten, will das Leder aber vorerst nicht ins Tor. In der 33. Minute erst ist es dann so weit. Simon Schutting ist es, der zum 1:0 für die Mürzzuschlager trifft. Unnötiger Ballverlust der Ausseer und schon geht die Post ab. Mit der knappen Führung geht es dann auch in die Pause.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer tollen Gelegenheit für die Mürrzuschlager nach einem Fehler der Ausseer, doch es bleibt bei der knappen Führung. Aus dem Nichts dann der Ausgleich für die Ausseer: Es gibt Elfmeter und Armin Schupfer verwandelt sicher. Damit ist wieder alles offen und die Ausseer bleiben am Drücker. Anstatt der Führung fällt in der 85. Minute die neuerliche Führung für die Mürzzuschlager. Klärungsversuch der Gastgeber, der Ball fällt auf die Querlatte - den Abstauber verwertet Dominik Taferner. Jetzt muss Ausseerland alles nach vorne werfen, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Praktisch im Gegenzug ist es auch so weit - Daniel Puchner überspielt den Goalie der Mürzzuschlager und schiebt ein. Das ist das 2:2 und gleichzeitig der Endstand.

Nächster Prüfstein für Mürzzuschlag ist auf gegnerischer Anlage SV Seerestaurant Lassing (Samstag, 17:00 Uhr). Tags zuvor misst sich FC Ausseerland mit WSV Liezen (19:00 Uhr).

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): "Wir haben gewusst, dass das Spiel in Mürzzuschlag eine sehr schwierige Partie wird. Mürzzuschlag steht nicht umsonst an der zweiten Stelle. Ich denke, dass das Remis in Ordnung geht. Unsere Mannschaft hat nie aufgegeben."

Unterliga Nord A: ESV Sparkasse Mürzzuschlag – FC Ausseerland, 2:2 (1:0)

87 Daniel Buchner 2:2

85 Dominik Taferner 2:1

60 Armin Schupfer 1:1

33 Simon Schutting 1:0