Ausseerland zieht sich mit klarem Sieg gegen Kapfenberg aus der Krise

Details Sonntag, 25. September 2022 09:20

Dem vermeintlichen Underdog, FC Ausseerland, wusste Rapid Kapfenberg nichts entgegenzusetzen und kassierte ein herbes 1:4. Gegen Ausseerland setzte es für Kapfenberg eine ungeahnte Pleite. Damit dürfen die Ausseer nach Wochen der Enttäuschung wieder jubeln und durchatmen.

Die Ausseer sind von Beginn an das bessere Team und setzen den Gegner unter Druck. Janos Ferenc Kanalas brachte ASC Rapid Kapfenberg in der zwölften Minute ins Hintertreffen. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, was auch gelingen sollte. Daniel Buchner befördert das Leder zum 2:0 von FC VIVAMAYR Ausseerland über die Linie (22.). Damit ist für klare Fronten gesorgt, während Rapid etwas schockiert scheint. Man hatte sich viel vorgenommen im Ausseerland, immerhin hatten die Gastgeber bisher nur sechs Punkte geholt und blieben deutlich hinter den Erwartungen zurück. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen.

In der zweiten Halbzeit ist Kapfenberg stärker und riskiert mehr. Das eröffnet aber auch Räume für die Gastgeber. So passiert es dann auch, dass in Folge eines Konters das 3:0 fällt. Michael Machherndl ist der Torschütze. Damit ist das Spiel wohl endgültig entschieden. Alexander Pomberger überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für die Gastgeber (65.) mit einem Schuss von der Mittellinie - er überhebt den Goalie, der zu weit aus seinem Tor stand. Maximilian Baumann gelang in der Nachspielzeit noch der Ehrentreffer für Rapid Kapfenberg (91.). Schlussendlich verbuchte Ausseerland gegen den Gast einen überzeugenden Heimerfolg.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich FC VIVAMAYR Ausseerland in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. In dieser Saison sammelte FC Ausseerland bisher drei Siege und kassierte fünf Niederlagen.

Bei Ra. Kapfenberg präsentierte sich die Abwehr angesichts 20 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (22). Durch diese Niederlage fällt ASC Rapid Kapfenberg in der Tabelle auf Platz fünf zurück. Vier Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Rapid Kapfenberg bei. Ra. Kapfenberg baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Ausseerland tritt am kommenden Samstag bei WSV Liezen an, ASC Rapid Kapfenberg empfängt am selben Tag FC Mayr-Melnhof Gaishorn.

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): "Eine von Beginn an konzentrierte Leistung, wir haben den Siegeswillen gezeigt, der uns in den letzten Spielen gefehlt hat. Wir haben von Beginn an keinen Zweifel daran gelassen, dass wir das Spiel gewinnen wollten und auch in der Höhe verdient gewonnen. Jetzt gilt es, das Ergebnis in den nächsten Spielen zu bestätigen und weiter regelmäßig zu punkten, damit wir uns nachhaltig aus den unterenTabellenregionen verabschieden können."

Unterliga Nord A: FC VIVAMAYR Ausseerland – ASC Rapid Kapfenberg, 4:1 (2:0)

91 Maximilian Baumann 4:1

65 Alexander Pomberger 4:0

53 Michael Machherndl 3:0

22 Daniel Buchner 2:0

12 Janos Ferenc Kanalas 1:0