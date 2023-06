Ausseerland schlägt Stainach-Grimming, steigt aber trotzdem ab

Details Sonntag, 11. Juni 2023 18:55

FC Ausseerland überraschte noch einmal zum Saisonausklang und siegte gegen Stainach-Grimming mit 3:2. Gegen Ausseerland setzte es für Stainach-Grimming eine ungeahnte Pleite. Knappe Kiste: Im Hinspiel hatte SV Stainach-Grimming gegen FC VIVAMAYR Ausseerland mit 1:0 die Nase vorn. Trotz des Sieges steigen die Ausseer in die Gebietsliga Enns ab. Grund: Aus der Oberliga Nord steigen Krieglach und Irdning ab. Somit gibt es in der Unterliga Nord A keine Relegation.

Schnelle Ausführung

Gleich zu Spielbeginn traf FC Ausseerland zur frühen Führung (2.). Für das 1:1 von Stainach-Grimming zeichnete Mirko Blazevic verantwortlich (29.). Jonas Kogler brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von Ausseerland über die Linie (32.). Der Gastgeber hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Johannes Raaijmann lenkte den Ball ins eigene Tor und bescherte Stainach-Grimming den 2:2-Ausgleich (63.). Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als Alexander Pushkin noch einen Treffer parat hatte (88.). Letzten Endes ging FC VIVAMAYR Ausseerland im Duell mit SV Stainach-Grimming als Sieger hervor.

Mit dem Sieg kletterte FC Ausseerland auf Platz 13 und steigt damit ab. Gefahr strahlte der Angriff von Ausseerland in dieser Saison mitnichten aus. Zu lediglich 38 Treffern kam FC VIVAMAYR Ausseerland. Die Saison war für FC Ausseerland eine einzige Enttäuschung. Lediglich sechs Siege, vier Remis und satte 16 Niederlagen dokumentieren das. Mit der Leistung der letzten Spiele vor dem Saisonende wird Ausseerland alles andere als zufrieden sein. Vier Punkte aus fünf Partien lautet die jüngste Bilanz.

Nur 40 Tore

Nach allen 26 Spielen findet sich Stainach-Grimming in der unteren Tabellenhälfte wieder und kann sich bald auf die nächste Spielzeit in der Unterliga Nord A vorbereiten. Die Offensive des Gasts wurde den eigenen Erwartungen nicht gerecht. Im Saisonverlauf kam Stainach-Grimming auf gerade einmal 40 Tore. Zum Saisonabschluss kommt SV Stainach-Grimming auf neun Siege, fünf Unentschieden und zwölf Niederlagen.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Hofer (Obmann-Stellvertreter Ausseerland): "Wir haben das letzte Spiel der Saison mit 3:2 gewonnen, müssen aber trotzdem in die Gebietsliga absteigen. Einerseits sind wir ein Opfer der Lawine, die aus den oberen Ligen kommt (SC Liezen und Judenburg in die Oberliga, Krieglach und Irdning in die Unterliga Nord A), andererseits haben wir uns selbst in die Situation gebracht, dass wir von anderen Ergebnissen abhängig gewesen wären, um die Relegation zu erreichen. Wir haben einfach im Laufe der Saison zu viele Chancen nicht genützt und zu viele Punkte liegen lassen. In den nächsten Tagen folgen eine Analyse, viele Gespräche und ein Neustart."

Unterliga Nord A: FC VIVAMAYR Ausseerland – SV Stainach-Grimming, 3:2 (2:1)

88 Alexander Pushkin 3:2

63 Eigentor durch Johannes Raaijmann 2:2

32 Jonas Kogler 2:1

29 Mirko Blazevic 1:1

2 Christian Gamsjaeger 1:0

