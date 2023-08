Meitz sichert Lassing Punkt gegen Krieglach

Details Montag, 07. August 2023 10:50

SV Seerestaurant Lassing ist mit einem 1:1-Unentschieden gegen EKRO Tus Krieglach-Fußball in die neue Saison gestartet. Dabei liefen die Lassinger bis zur Schlussphase einem 0:1-Rückstand hinterher.

Gäste auf Konter

In einem guten Unterligaspiel hatte Lassing mehr Spielanteile, die Gäste blieben aber ihren Konterangriffen gefährlich. Die erste Topchance hatte Lassings Marco Felsner in Minute 16, seinen guten Schuss konnte Gästegoalie Michael Budl sensationell abwehren. Zwei Minuten später setzte Manuel Putz einen Ball nach einer Ecke an Lassings Querlatte, beide Teams kamen noch zu Chancen, es blieb aber vorerst beim 0:0.

Führung und Ausgleich

In der zweiten Hälfte wurde Lassing stärker, kam wieder zu einigen guten Chancen, aber den Führungstreffer erzielte jedoch Krieglach: einen der ganz wenigen Abspielfehler in der Abwehr nutzte Goalgetter Manuel Putz routiniert aus und erzielte die 1:0-Führung für seine Mannschaft (Minute 56). Lassing warf in der Folge alles nach vorne, machte richtig Druck, aber das Runde wollte nicht ins Eckige. Und so dauerte es schließlich bis zur 89 Minute, da erzielte der kurz zuvor eingewechselte Marc Meitz den verdienten Ausgleich zum 1:1 Endstand. Eine Minute später wurde der Torschütze nach einem Foul mit der roten Karte des Feldes verwiesen, eine etwas überzogene Aktion des Schiedsrichters bei dem schwierigen und rutschigen Terrain.

Franz Stocker (Sportlicher Leiter Lassing): "Ein echt gutes Spiel von beiden Seiten, Wir hatten mehr Spielanteile, blieben aber vor dem Tor glücklos."

Unterliga Nord A: SV Seerestaurant Lassing – EKRO Tus Krieglach-Fußball, 1:1 (0:0)

89 Marc Meitz 1:1

56 Manuel Putz 0:1

