Später Zeiselberger-Treffer bringt Trieben Sieg gegen Haus

Details Samstag, 12. August 2023 17:04

Wer hätte sich das gedacht. Aufsteiger SV Trieben holte den ersten Saisonsieg gegen Haus/E. durch einen 2:1-Erfolg - allerdings sogar nach Rückstand.





Die Trieben starten druckvoll ins Spiel. Blatt scheitert nach Pass von Zeiselberger am Schlussmann. Kurz darauf vergibt Hintsteiner aus guter Position. Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen.

In der zweiten Halbzeit sind die Hauser stärker. Lukas Fuchs brach für SV Union Haus/E. nach einem Eckball den Bann und markierte in der 65. Minute die Führung. Geschockt zeigte sich Trieben nicht. Nur wenig später war Stefan Werner Hintsteiner mit dem Ausgleich zur Stelle (71.) - er nutzt eine Unachtsamkeit in der Hauser Defensive. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Benjamin Zeiselberger den entscheidenden Führungstreffer für das Heimteam erzielte (81.) - Hintsteiner mit super Balleroberung an der Seitenlinie, zieht in den Strafraum und sieht Zeiselberger, der das Leder in den Kasten schiebt. Schließlich sprang für SV Trieben gegen Haus/E. ein Dreier heraus.

Die drei Zähler katapultierten Trieben in der Tabelle auf Platz fünf.

Die Tabelle nach dem 26. Spieltag der vergangenen Saison wies SV Union Haus/E. auf dem neunten Tabellenplatz aus.

Mit einem Punkt auf der Habenseite stehen die Gäste derzeit auf dem sechsten Rang.

Für SV Trieben geht es am kommenden Dienstag bei SV Emanuels Fotodesign Stanz weiter. Der nächste Gegner von Haus/E, welcher in drei Wochen, am 01.09.2023, empfangen wird, ist SC St. Barbara.

Hannes Danklmaier (sportlicher Leiter Trieben): "So einen Start kann man sich nur wünschen. Die Mannschaft hat Moral gezeigt und letztlich nicht unverdient gewonnen."

Unterliga Nord A: SV Trieben – SV Union Haus/E, 2:1 (0:0)

81 Benjamin Zeiselberger 2:1

71 Stefan Werner Hintsteiner 1:1

65 Lukas Fuchs 0:1

