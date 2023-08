Fußballromantik pur! Michi Schwaiger trifft nach 1.904 Tagen wieder für Irdning

Details Samstag, 26. August 2023 14:05

ATV Irdning erreichte einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen SC Pernegg. Damit gelingt den Irdningern ein Kantersieg, der allerdings zur Nebensache wurde. Im Fokus stand eine Vereinslegende, nämlich Michi Schwaiger, doch der Reihe nach.

MIchi Schwaiger (rechts) jubelt über 100. Treffer für seine Irdninger

Keine Treffer

Im ersten Durchgang passierte wenig. Die beiden Mannschaften neutralisieren sich. Weder die Pernegger noch die Irdninger kommen wirklich gefährlich vor das Tor. Torlos ging es dementsprechend nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen.

Im zweiten Durchgang die kalte Dusche für die SC "1960" Team Styria RB Pernegg - man geriet in der 58. Minute ins Hintertreffen. Daniel Mayrhofer machte in der 60. Minute das 2:0 von Irdning perfekt. Damit ist für klare Fronten gesorgt. In der 65. Spielminute setzte sich der Tabellenführer erneut durch und erzielte das vorentscheidende 3:0.

Schwaiger trifft nach 1.904 Tagen

Dann wird es romantisch: Kein Geringerer als Vereinslegende Michael Schwaiger wird eingewechselt - nach 1.904 Tagen Abstinenz. Und prompt gelang dem Stürmer in den Schlussminuten ein Treffer für die Gastgeber (81.) - der Romantik nicht genug, war es sein 100. Treffer für die Ennstaler. Am Ende kam ATV MERCANDO Irdning gegen SC Pernegg zu einem verdienten Sieg.

ATV Irdning ist mit zwölf Punkten aus vier Partien gut in die Saison gestartet.

Mit vier Zählern aus vier Spielen steht SC "1960" Team Styria RB Pernegg momentan im Mittelfeld der Tabelle. Die bisherige Saisonbilanz der Gäste bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Pleiten schwach.

Am kommenden Samstag trifft Irdning auf SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern, SC Pernegg spielt tags zuvor gegen SV Trieben.

Unterliga Nord A: ATV MERCANDO Irdning – SC "1960" Team Styria RB Pernegg, 4:0 (0:0)

81 Michael Schwaiger 4:0

65 Daniel Adelwoehrer 3:0

60 Daniel Mayrhofer 2:0

58 Daniel Adelwoehrer 1:0

