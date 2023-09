SVU Haus aus dem Häuschen: Sieg über WSV Liezen

Details Montag, 11. September 2023 11:22

Im Spiel von WSV Liezen gegen Haus/E. gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Gasts. Die Ausgangslage sprach für SV Union Haus/E, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Die Gastgeber führten schon mit 3:0, ehe die Liezener noch einmal herankamen und das Spiel noch einmal spannend wurde.

Blitzstart von Haus

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Haus/E. bereits in Front. Simon Oberhamberger markierte in der fünften Minute die Führung. Hans Hutegger glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für SV Union Haus/E. (16./22.). Manuel Eingang schoss die Kugel zum 1:3 für WSV Liezen über die Linie (39.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

WSV Liezen verkürzt

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Hauser. Nail Kablic traf zum 2:3 zugunsten von WSV Liezen (57.). In der Folge werfen die Liezener noch einmal alles nach vorne. Nachdem der Gastgeber zunächst völlig von der Rolle gewesen war, zog er sich am Ende zumindest noch achtbar aus der Affäre. Zu einem Punktgewinn reichte es jedoch nicht mehr. Die drei Zähler holten sich nämlich die Hauser.

WSV Liezen hat auch nach der Pleite die zwölfte Tabellenposition inne. Mit nun schon vier Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von WSV Liezen alles andere als positiv. Nach der Niederlage gegen Haus/E. bleibt WSV Liezen weiterhin glücklos.

SV Union Haus/E. holte auswärts bisher nur vier Zähler. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Haus/E. in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen hat SV Union Haus/E. momentan auf dem Konto.

Als Nächstes steht für WSV Liezen eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (16:00 Uhr) geht es gegen FC Mayr-Melnhof Gaishorn. Haus/E. tritt bereits einen Tag vorher gegen ASC Rapid Kapfenberg an (19:00 Uhr).

Unterliga Nord A: WSV Liezen – SV Union Haus/E, 2:3 (1:3)

57 Nail Kablic 2:3

39 Manuel Eingang 1:3

22 Hans Hutegger 0:3

16 Hans Hutegger 0:2

5 Simon Oberhamberger 0:1

