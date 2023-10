SC Pernegg führt gegen SV Haus/E. bereits mit 2:0 und muss am Ende noch um Punkt zittern

Details Montag, 09. Oktober 2023 22:26

Im Spiel von SC "1960" Team Styria RB Pernegg gegen SV Union Haus/E. gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Obwohl die Ennstaler als Favoriten in die Partie gingen, schien es bereits nach 10 Minuten so, als würde Pernegg zu einem klaren Sieg stürmen. Letztendlich mussten sie sich jedoch mit einem Unentschieden begnügen.

Schnelles Tor

Das Spiel begann alles andere als erwartet. Schon nach 3 Minuten wurde Perneggs Manuel Messner großartig bedient und schloss alleine vor dem Torhüter souverän ab. Nur 5 Minuten später gelangte der Ball nach einer beeindruckenden Passkombination zu Tobias Stadler, der mit einem traumhaften Treffer aus 25 Metern in den Winkel traf . Auch in den darauffolgenden Minuten beherrschte Pernegg das Spiel und hatte mehrere gute Chancen, um die Partie frühzeitig zu entscheiden - 2:0 für Pernegg.

Der Zwei-Tore-Vorsprung erwies sich letztendlich als zu knapp, vor allem weil Pernegg trotz der Führung in der Defensive zu viele Lücken zuließ und Haus immer stärker wurde. In der 34. Minute kam es nach einem Eckball zu einem Missverständnis des Torwarts Schmied, wodurch Lukas Fuchs ungehindert einköpfen konnte. Obwohl Schmied in der ersten Halbzeit viele Eins-gegen-Eins-Situationen für sich entschied, musste er noch vor der Halbzeit den Ausgleich hinnehmen.

Pernegg verunsichert

Die Verunsicherung war spürbar, und so geriet Pernegg in der 60. Minute in Rückstand, nachdem ein weiter Abschlag in den gegnerischen Strafraum gelangte und die Pernegger nicht entschlossen genug reagierten. Doch vier Minuten später kam der Ausgleich, der die Partie wieder auf null setzte. Nach einem Schuss von Lechner stand Schneller goldrichtig und drückte den Ball über die Linie.

In der letzten halben Stunde hatten beide Teams Chancen auf den Sieg. Himsl traf beispielsweise für Pernegg nur die Stange. Am Ende blieb es bei einem gerechten Unentschieden.

Am kommenden Samstag trifft SC Pernegg auf FC Mayr-Melnhof Gaishorn, Haus/E. spielt tags zuvor gegen SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern.

Aufstellungen:

SC "1960" Team Styria RB Pernegg: Marcel Schmied - David Hörzer, Benjamin Himsl, Christian Steko Katic (K), Patrick Slomo - Tobias Stadler, Gramos Bahtiri, Maximilian Lechner, Manuel Messner, Vukasin Petrovic - Jakob Schneller



Ersatzspieler: Christoph Appel, Teofil Mocanu, Andreas Stelzer, Gabriel Danilet, Jan Schmied, Sebastian Tropper



Trainer: Martin Prosser

SV Union Haus/E.: Tobias Kulmhofer (K), Lukas Fuchs, Julian Kolb, Philipp Krall, Florian Danklmayer, Hans Hutegger, Thomas Fuchs, Jakob Kübler, Ferdinand Trinker, Frederik Stocker, Fabio Danklmaier



Ersatzspieler: Kevin Fuchs, Florian Seggl, Florian Rohregger, Matthias Hofer, Patrick Heiß



Trainer: Arnold Schrempf

Unterliga Nord A: SC "1960" Team Styria RB Pernegg – SV Union Haus/E, 3:3 (2:2)

64 Jakob Schneller 3:3

60 Hans Hutegger 2:3

41 Julian Kolb 2:2

34 Lukas Fuchs 2:1

8 Tobias Stadler 2:0

3 Manuel Messner 1:0

