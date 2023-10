30. Ennstaler El Classico zwischen SV Lassing und Tus Admont wird zum Krimi

Im Anschluss entwickelte sich ein Spiel zwischen den beiden Strafräumen. Admont schlug Bälle aus der Abwehr auf seine schnellen Stürmer, während Lassing trotz spielerischer Überlegenheit immer wieder an der Gästeabwehr scheiterte. Die bis dahin so treffsichere Torfabrik von Lasisng konnte nicht richtig ins Spiel finden. So ging es mit einem 0:1 in die Pause.

Krimi bis zum Schluss

Die zweite Hälfte begann ähnlich wie die erste endete, mit langen Bällen von den Gästen und Lassing, das immer wieder an der Admont-Abwehr scheiterte. In der 68. Minute erhöhte Marin Maric auf 0:2 für Admont, er traf erneut nach einem Freistoß per Kopf. Lassing verstärkte seine Offensive, und in der 82. Minute gelang André Grill der Anschlusstreffer zum 1:2. Die Gästeabwehr setzte alles daran, den Ball aus der Gefahrenzone zu befördern, egal wohin, und konnte das knappe Ergebnis über die Zeit bringen. Das Spiel endete schließlich mit einem 1:2-Sieg für Admont.