ATV Irdning ist Herbstmeister - klarer Sieg über SC St. Barbara

Details Samstag, 21. Oktober 2023 23:49

Der ATV Mercando Irdning gewinnt auch das letzte Heimspiel in der ATV Riesneralm Arena gegen den SC Barbara verdient mit 3:0. Durch die überraschende 1:2-Auswärtsniederlage des unmittelbaren Verfolgers TUS Krieglach in Pernegg baute der Tabellenführer aus dem Ennstal seinen Vorsprung auf 6 Punkte aus. Die Aigner Elf ist somit weiterhin die Mannschaft der Stunde in der Liga und sicherte sich mit 34 Punkten und einer beeindruckenden Tordifferenz von + 35 vorzeitig den Herbstmeistertitel.

St. Barbara defensiv

Als klarer Favorit ging ATV Irdning vor ca 250 Zuschauern in dieses Spiel und mühte sich in der 1. Halbzeit gegen den Abwehrriegel der Gäste. In der 15 Minute vergab Manuel Eder nach einem schönen Zuspiel von Leon Köll die erste große Torchance für die Heimmannschaft.

Die nächste Möglichkeit für den ATV Irdning hatte in der 28 Minute Torjäger Daniel Adelwöhrer, aber sein Schuss aus kurzer Distanz ging knapp am Tor vorbei. In Spielminute 36 war es dann soweit und der ATV Irdning ging nach einem Freistoß durch ein kurioses Eigentor mit 1:0 in Führung. Mit dieser knappen Führung ging es in die Pause und für die Gäste aus Barbara gab es nach dem Anpfiff bereits in der 46 Minute eine kalte Dusche.

Irdning abgebrüht

Leon Köll versenkte von der Strafraumgrenze einen platzierten Schuss unhaltbar für den Gästetormann in das linke Kreuzeck und stellte auf 2:0 für seine Mannschaft. In der Folge gab es keine nennenswerten Tormöglichkeiten auf beiden Seiten und in der 84 Minute hatte die Gäste aus Barbara nach einem Eckball die erste Torchance auf den Anschlusstreffer. In der 90 Minute dankt sich Daniel Adelwöhrer auf der rechten Seite durch und legt auf den kurz zuvor eingewechselten Julian Bleiwerk auf. Der Youngstar verwertete trocken und fixierte mit dem 3:0 den Entstand für den ATV Mercando Irdning.

Der Zu-null-Sieg lässt Irdning passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Mit nur sechs Gegentoren stellt ATV MERCANDO Irdning die sicherste Abwehr der Liga. Irdning weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von elf Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor. In den letzten fünf Partien rief ATV MERCANDO Irdning konsequent Leistung ab und holte 13 Punkte.

Trotz der Niederlage belegt SC St. Barbara weiterhin den neunten Tabellenplatz. Drei Siege, drei Remis und sechs Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Nur einmal ging SC St. Barbara in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Nächster Prüfstein für ATV Irdning ist WSV Liezen (Samstag, 16:00 Uhr). SC St. Barbara misst sich am selben Tag mit SC "1960" Team Styria RB Pernegg (14:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Willi Danklmaier (Sportlicher Leiter ATV Irdning) :“ Ein verdienter Sieg unserer Mannschaft in dem unsere Abwehr nur wenig Möglichkeiten für die Gäste aus Barbara zugelassen hat. Mit 7 Siegen und nur einem Gegentreffer hat unsere Mannschaft eindrucksvoll bewiesen, dass wir in unserem Stadion eine Macht sind. Gratulation an das Trainerteam Aigner/Kopf und an die gesamte Mannschaft zu dieser grandiosen Herbstmeisterschaft."

ATV MERCANDO Irdning: Salvador-Miguel Treiber - Philipp Schweiger (K), Michael Gruber, Christoph Daum - Andreas Wieser, Daniel Mayrhofer, Leon Köll, Florian Daum, Manuel Eder - Michael Schwaiger, Daniel Adelwöhrer



Ersatzspieler: Jakob Franz Bischof, Phillip Vinojcic, Luca Puchwein, Fabian Schweiger, Noel Fessler, Julian Bleiwerk



Trainer: Michael Aigner

SC St.Barbara: Louis Apl - Florian Zuschnig, Christian Baumann, Ing. Lukas Vivot, Bernhard Winkelmayer - Lukas Nickmann, Markus Wölfler, Stefan Dissauer (K), Benjamin Angnelius, Mathias Fraiss - Michael Hödl



Ersatzspieler: Lukas Taufner, Daniel Benak, Muhammet Asan, Daniel Schrittwieser, Tobias Dorn, Dominik Zeilbauer



Trainer: Uwe Herbert Märzendorfer-Leskovsek

Unterliga Nord A: ATV MERCANDO Irdning – SC St. Barbara, 3:0 (1:0)

94 Julian Bleiwerk 3:0

50 Leon Koell 2:0

38 Daniel Mayrhofer 1:0

