Tus Krieglach patzt beim SC Pernegg

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von SC "1960" Team Styria RB Pernegg und EKRO Tus Krieglach-Fußball, die mit 2:1 endete. Gegen SC Pernegg setzte es für Tus Krieglach eine ungeahnte Pleite.





Führung für Pernegg

Nachdem Pernegg einen wichtigen Auswärtssieg gegen Gaishorn errungen hatte, war die Begegnung mit dem Titelmitfavoriten ein Bonusduell im Kampf gegen das Tabellenende. Schon beim Einlauf der Pernegger mit einer Choreografie spürte man eine besondere Atmosphäre. Innerhalb weniger Minuten übten die Gastgeber Druck auf die Krieglacher aus und zeigten, dass die Gästedefensive anfällig war. Obwohl die ersten Angriffe noch vereitelt wurden, wurde Jakob Schneller im Strafraum gefoult. Überraschenderweise wurde jedoch ein Freistoß für die Gäste gegeben. Doch kurz darauf gelang Jakob Schneller das 1:0. Pernegg behielt die Kontrolle und verlangsamte das Tempo erst nach etwa einer halben Stunde. Krieglach zeigte zwar immer wieder seine Qualität, aber an diesem Tag war Pernegg einfach aggressiver und ließ Krieglach keine Chancen.

Krieglach gleicht aus

In der zweiten Halbzeit schien sich das Blatt zu wenden, als die Gäste das Spiel übernahmen und auf den Ausgleich drängten. Laurenz Täubl erzielte innerhalb weniger Minuten den Ausgleich mit einem Weitschuss. Die Titelaspiranten schienen weiterhin am Drücker zu sein, aber letztendlich zeigte die leicht überhebliche Einstellung der Gäste, als Pernegg wieder in Führung ging. Der Torwart Budl zögerte zu lange mit dem Abspiel, Jakob Schneller schnappte sich den Ball und legte ihn ideal für Matthias Prosser auf, der zum dritten Mal in dieser Saison den Siegtreffer erzielte.

Krieglach warf in der Folge alles nach vorne, aber die Pernegger zeigten an diesem Tag eine herausragende Teamleistung und ließen kaum klare Torchancen zu. Pernegg war ihrerseits im Konter stets gefährlich, verpasste jedoch teilweise knapp den entscheidenden Treffer. Nach fast zehn Minuten Nachspielzeit wurden die Pernegger schließlich erlöst und mit drei Punkten belohnt. Damit haben sie jetzt einen komfortablen Vorsprung am Tabellenende und können in den letzten beiden Spielen gegen direkte Konkurrenten befreit aufspielen.

Im Tableau hatte der Sieg von SC Pernegg keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz sieben. Fünf Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat das Heimteam momentan auf dem Konto. SC "1960" Team Styria RB Pernegg ist seit drei Spielen unbezwungen.

Der Patzer von Tus Krieglach zog im Klassement keine Folgen nach sich. Nur zweimal gab sich der Gast bisher geschlagen. Die Situation bei Krieglach bleibt angespannt. Gegen SC Pernegg kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Nächster Prüfstein für SC "1960" Team Styria RB Pernegg ist SC St. Barbara (Samstag, 14:00 Uhr). EKRO Tus Krieglach-Fußball misst sich am selben Tag mit SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern (15:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Mathias Kahr (Sportlicher Leiter Pernegg): "Endlich hat die Mannschaft gezeigt, was sie wirklich drauf hat und das gesamte Publikum in den Pann gezogen. Ein Spiel das Lust auf mehr macht, jedoch war es leider bereits das letzte Heimspiel der Saison."

Aufstelllungen:

SC "1960" Team Styria RB Pernegg: Marcel Schmied - David Hörzer, Benjamin Himsl, Christian Steko Katic (K), Patrick Slomo - Gramos Bahtiri, Maximilian Lechner, Manuel Messner, Gabriel Danilet - Jakob Schneller, Jan Schmied



Ersatzspieler: Julian Miess, Christoph Appel, Alessandro Mitkovski, Andreas Stelzer, Sebastian Tropper, Matthias Prosser



Trainer: Martin Prosser

EKRO Tus Krieglach: Michael Budl - Marco Gfrerer (K), Andreas Hofbauer, Manuel Rust, Lukas Heribert Hirschler, Manuel Holzer, Philip Schneller - Laurenz Täubl, Markus Karlon, Nico Jance - Manuel Putz



Ersatzspieler: Philip Sommer, Daniel Ellmeier, Lucas Hofbauer, Thomas Schwaiger, Nico Manuel Sterlinger, Nico Fischer



Trainer: Thomas Leonhardsberger

Unterliga Nord A: SC "1960" Team Styria RB Pernegg – EKRO Tus Krieglach-Fußball, 2:1 (1:0)

56 Matthias Prosser 2:1

51 Laurenz Taeubl 1:1

9 Jakob Schneller 1:0

