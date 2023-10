4 Tore in 9 Minuten: SV Lassing zerlegt SV Union Haus/E. in alle Einzelteile

Details Montag, 23. Oktober 2023 23:06

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich SV Seerestaurant Lassing und SV Union Haus/E. mit dem Endstand von 6:0. SV Lassing ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Haus/E. einen klaren Erfolg.

Von Beginn an nahm Lassing das Heft in die Hand und zeigte tollen Offensivfußball. Bei drei

guten Möglichkeiten in den ersten 15 Minuten konnte sich Gästegoalie Tobias Kulmhofer noch

auszeichnen, ehe Grill & Co. nur neun Minuten benötigte, um dieses Spiel für sich zu

entscheiden: In der 19. Minute verwertet Andrè Grill einen Eckball per Kopf zum 1:0. In der 24. Minute trifft Julian Pachler volley nach einer Stenitzer-Flanke zum 2:0. In Minute 25 trifft Andrè Grill per Kopf nach einer Felsner-Flanke zum 3:0 und in Minute 28 schließt David Schweiger eine schöne Kombination per Ferse zum 4:0 ab. Dann durften die rund 150 Zuseher wieder durchatmen, bis zur Halbzeit wurde weiterhin guter Fußball gezeigt, aber es wollte vorerst kein weiterer Treffer gelingen. Haus, auf Grund der Überlegenheit von Lassing sicher überrascht, war zwar sichtlich bemüht, konnte aber nicht mit dem spielstarken Gegner mithalten.

Die Spannung im Spiel war nach dem fulminanten Auftritt von Lassing etwas draußen, trotzdem blieb das Match interessant. Die Gäste blieben im großen und ganzen ungefährlich, einige wenige Möglichkeiten entschärfte Lassings Hintermannschaft souverän. Trainer Matthias Prommer wechselte in der Folge fünf neue Spieler ein, was der Überlegenheit keinen Abschwung machte. In Minute 72 überspielte „Ballzauberer“ Simon Hörmann alles was sich im in den Wege stellte, einschließlich Tormann Kulmhofer und schob den Ball seelenruhig zum 5:0 in die Maschen. Den Schlusspunkt in diese Spiel setzte Jörg Stenitzer mit einem seiner unwiderstehlichen Antritten über die rechte Seite, sein scharfer Schuss landete unhaltbar im langen Tormanneck.

Am nächsten Samstag reist SV Lassing zu FC Mayr-Melnhof Gaishorn, zeitgleich empfängt SV Union Haus/E. TUS "Pörl Sport" Admont.

Franz Stocker (Sportlicher Leiter Lassing): "Ein Pauschallob muss ausgesprochen werden! Ganz starker Auftritt unserer Mannschaft gegen den Tabellennachbarn, der auch noch höher ausfallen hätte können (zwei Lattenschüsse). Die Gäste hatten so gut wie nie Zugriff auf das Spiel."

Unterliga Nord A: SV Seerestaurant Lassing – SV Union Haus/E, 6:0 (4:0)

89 Joerg Stenitzer 6:0

72 Simon Hoermann 5:0

28 David Schweiger 4:0

25 Andre Grill 3:0

24 Julian Pachler 2:0

19 Andre Grill 1:0

