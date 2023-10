WSV Liezen und ATV Irdning liefern sich Krimi

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 20:56

Der ATV Mercando Irdning blieb auch beim letzten Auswärtsspiel im Derby gegen den WSV Liezen ungeschlagen und die Partie endete mit einem torlosen Remis. An die 200 Zuseher wollten sich beim Oktoberfest in der TeamSports-Arena in Liezen das letzte Spiel der 13. Runde der Unterliga Nord A nicht entgehen lassen und sahen ein spannendes und ausgeglichenes Spiel .Die Heimmannschaft ging nach den letzten 3 Siegen in der Meisterschaft mit viel Selbstvertrauen in die Begegnung und wollte den Tabellenführer aus Irdning die erste Niederlage zufügen.

Irdning tat sich schwer

Die tief stehende Sonne und der holprige Rasen im WSV Stadion bereiteten der Gastmannschaft von Beginn an große Probleme und somit kam es keinen gefährlichen Torchancen des Tabellenführers. In der 24. Minute klärte nach einer Unsicherheit in der Irdninger Abwehr Tormann Salvador Treiber mit dem Kopf. Der anschließende Kontakt mit einem gegnerischen Spieler wurde vom Schiedsrichter als Foul geahndet und es gab Strafstoß für die Heimmannschaft. Torjäger Rijad Majdancic scheitert mit seinem platzierten Schuss aber am ATV Torhüter der in die richtige Ecke geht und eine tolle Parade zeigt. Bis zur Halbzeit kam es zu keinen nennenswerten Tormöglichkeiten auf beiden Seiten und somit ging es torlos in die Halbzeit.

Irdning stärker

Nach der Pause übernahmen die Gäste aus Irdning klar das Kommando auf dem Platz. In der 51. Minute hatte Daniel Adelwöhrer nach einer schönen Flanke die erste tolle Möglichkeit mit einem Kopfball seine Mannschaft in Führung zu bringen. In der 55. Minute wird nach einer harten Entscheidung des Schiedsrichters die Heimmannschaft mit einer roten Karte wegen Torraubes für Sipan Polat geschwächt. In der 71. Minute ist es wieder Torjäger Daniel Adelwöhrer der aus kurzer Distanz an Torhüter Kemal Selek scheitert. In der Folge kämpfen die Werksportler tapfer mit einem Mann weniger auf dem Feld, gegen den beherzt angreifenden Spitzenreiter aus Irdning und bringen ein torloses Remis nicht unverdient nach Hause.

Stimme zum Spiel:

Markus Kriechbaum (Sektionsobmann ATV Irdning): “Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, konnten wir leider nach einer fragwürdigen roten Karte der Liezener in der zweiten Halbzeit unsere Überzahl nicht ausnutzen. Da auch der WSV einige Male gefährlich wurde und sogar einen Strafstoß vergab, geht das Unentschieden somit leider vollauf in Ordnung. Kompliment an den WSV Liezen zur starken Leistung."

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.