Neuer Trainer, alte Dominanz: ATV Irdning schießt SV Stanz aus dem Stadion

ATV Irdning kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 8:0-Erfolg davon. Irdning setzte sich standesgemäß gegen SV Stanz durch. Das Hinspiel hatte ATV MERCANDO Irdning bei SV Emanuels Fotodesign Stanz mit 4:2 für sich entschieden.

Irdning startet stark

Mit viel Spannung erwarteten 250 Zuschauer in der ATV Riesneralm Arena das erste Spiel des Herbstmeisters unter Trainer Karl Duswald gegen den SV Stanz. Die erste tolle Möglichkeit in Führung zu gehen, hatten die Gäste aus Stanz mit einem Schuss außerhalb des Strafraumes auf das Gehäuse der Heimmannschaft. Über Tormann Salvado Treiber senkte sich das Leder unter die Querlatte und mit einer tollen Parade konnte der Schlussmann den Ball über die Latte lenken.

Klare Sache

In der 12 Minute legte Christoph Daum ideal auf Daniel Mayrhofer auf und dieser versenkte das Leder zum verdienten Führungstreffer für die Heimmannschaft. Nach rollenden Angriffen auf das Gehäuse der Stanzer erhöhte der Torjäger vom Dienst Daniel Adelwöhrer mit einem Doppelback in der 15. und 16. Spielmitte auf 3:0 für die ATV Kicker. In der Folge spielte der Herbstmeister großartigen Fußball und nach einer schönen Flanke von Mayrhofer, stellte Manuel Eder mit einem Hechtkopfball in der 21. Minute auf 4 : 0. Mit seinem zweiten Treffer fixierte Daniel Mayrhofer in der 38 Minute den Pausenstand von 5 : 0 für die blau-weißen des ATV Irdning.

Kurz nach der Halbzeitpause verzeichnete die Heimmannschaft vorerst noch einen Stangenschuss, ehe in der 67. Minute Manuel Eder mit einem herrlichen Volleyschuss mit seinem zweiten Treffer auf 6 : 0 stellte. Der überlegene Tabellenführer zeigte sich in der Folge weiter in Spiellaune und nach einer schöne Vorlage von Mayerhofer stellte Manuel Eder mit seinem 3. Tor an diesem Abend auf 7 : 0. Den Schlusspunkt setzte in der 90. Minute der stark spielende Neuzugang Jonas Schweiger mit seinem Tor zum Endstand von 8 : 0 für den ATV Mercando Irdning.

Defensiv stabil, vorne treffsicher: Nach dem errungenen Erfolg schaut Irdning hoffnungsfroh in die nähere Zukunft. An ATV MERCANDO Irdning gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst sechsmal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der Unterliga Nord A. ATV MERCANDO Irdning ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet 13 Siege und zwei Unentschieden.

Die deutliche Niederlage verschärft die Situation von SV Emanuels Fotodesign Stanz immens. Mit erschreckenden 52 Gegentoren stellt SV Stanz die schlechteste Abwehr der Liga. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur drei Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von SV Emanuels Fotodesign Stanz alles andere als positiv.

Die Defensivleistung von SV Stanz lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen ATV Irdning offenbarte SV Emanuels Fotodesign Stanz eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga. Der dürftige Ertrag der vergangenen Spiele hat Auswirkungen auf die Tabelle, in welcher SV Stanz aktuell nur Position zwölf bekleidet. In den letzten fünf Partien rief Irdning konsequent Leistung ab und holte 13 Punkte.

Am kommenden Samstag trifft ATV MERCANDO Irdning auf SV Trieben, SV Emanuels Fotodesign Stanz spielt am selben Tag gegen SC "1960" Team Styria RB Pernegg.

Stimme zum Spiel:

Willi Danklmaier (Sportlicher Leiter ATV Irdning): “Nach den guten Ergebnissen bei den letzten Testspielen vor Beginn der Frühjahrsmeisterschaft gegen zwei Oberligisten gingen wir mit viel Selbstvertrauen in die Frühjahrsmeisterschaft. Unsere gut eingestellte Mannschaft war durch gutes pass- und variantenreiches Tempospiel in allen Belangen gegen die beherzt kämpfenden Stanzer überlegen."

Aufstellungen:

ATV MERCANDO Irdning: Salvador-Miguel Treiber - Philipp Schweiger (K), Christoph Daum, Manuel Ladreiter, Alexander Hofer - Andreas Wieser, Daniel Mayrhofer, Florian Daum, Manuel Eder, Jonas Schweiger - Daniel Adelwöhrer



Ersatzspieler: Jakob Franz Bischof, Luca Puchwein, Michael Schwaiger, Pascal Radlingmaier, Lukas Pirosko, Fabian Schweiger



Trainer: Karl Dusvald

SV Emanuels Fotodesign Stanz : Florian Dissauer - Jonas Paller, Andreas Dengg, Benjamin Purger (K) - Elias Schwaiger, Musa Kebbeh Sillah, Michael Gösslbauer, Alexander Ebner, David Pichler - Manuel Maierhofer, Manuel Puchner



Ersatzspieler: Christopher Mandl, Marcel Fischer, Manuel Medl, Michael Ellmaier, Horst Stumpf, David Sattler



Trainer: Dietmar Schöggl

Unterliga Nord A: ATV MERCANDO Irdning – SV Emanuels Fotodesign Stanz, 8:0 (5:0)

91 Jonas Schweiger 8:0

74 Manuel Eder 7:0

67 Manuel Eder 6:0

38 Daniel Mayrhofer 5:0

21 Manuel Eder 4:0

16 Daniel Adelwoehrer 3:0

15 Daniel Adelwoehrer 2:0

12 Daniel Mayrhofer 1:0

