Putz-Doppelpack bei Sieg von Tus Krieglach gegen SV Trieben

Nichts zu holen gab es für Trieben bei Tus Krieglach. Der Gastgeber erfreute seine Fans mit einem 3:1. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Im Hinspiel war SV Trieben mit 1:5 krachend untergegangen.

Krieglach legt vor

Die Krieglacher starten gut ins Spiel. Für den Führungstreffer von Krieglach zeichnete Laurenz Täubl verantwortlich (25.) - er wird von Matthias Huterer Matthias berdient und trifft. Mit der Führung im Rücken wollen die Krieglacher nachlegen, was auch gelingt. Manuel Putz brachte den Ball zum 2:0 zugunsten von EKRO Tus Krieglach-Fußball über die Linie (31.). Mit der Führung für Tus Krieglach ging es in die Halbzeitpause.

Trieben verkürzt und riskiert

Im zweiten Durchgang agieren die Gäste offensiver, was auch notwendig ist. Ivan Cosic beförderte das Leder zum 1:2 von Trieben in die Maschen (59.). Damit ist wieder Spannung drin. Die Gäste werfen dann alles nach vorne, um zumindest noch den einen Punkt zu retten. Der Treffer von Putz vom Elfmeterpunkt in der 81. Minute machte die Triebener Hoffnung aber zunichte. Schlussendlich verbuchte Krieglach gegen SV Trieben einen überzeugenden Heimerfolg.

EKRO Tus Krieglach-Fußball hat nach dem souveränen Erfolg über Trieben weiter die dritte Tabellenposition inne. Die Angriffsreihe von Tus Krieglach lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 58 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Krieglach weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 13 Erfolgen, vier Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Seit sieben Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, EKRO Tus Krieglach-Fußball zu besiegen.

SV Trieben muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Abwehrprobleme des Gasts bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Insbesondere an vorderster Front liegt bei Trieben das Problem. Erst 26 Treffer markierte SV Trieben – kein Team der Unterliga Nord A ist schlechter. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur drei Siegen und fünf Unentschieden sind die Aussichten von Trieben alles andere als positiv. Vor vier Spielen bejubelte SV Trieben zuletzt einen Sieg.

Am nächsten Samstag reist Tus Krieglach zu SC St. Barbara, zeitgleich empfängt Trieben SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern.

Stimme zum Spiel:

Thomas Leonhartsberger (Trainer Krieglach): "Trieben war wie erwartet sehr defensiv eingestellt und zu Beginn hatten wir Probleme Torchancen zu kreieren. Nach dem Führungstreffer änderte sich dies jedoch und bis zur Halbzeit hätten wir eigentlich schon 4 oder 5 Tore erzielen können. Auch in der zweiten Hälfte waren wir drückend überlegen, jedoch blieb die Chancenverwertung leider mangelhaft. So mussten wir in dieser Phase auch noch den Anschlusstreffer hinnehmen. Zum Glück gelang uns kurz vor Schluss das 3:1 aus einem Elfmeter. Der Sieg geht vollkommen in Ordnung und bei einer besseren Chancenverwertung hätten wir es viel leichter haben können."

Aufstellungen:

EKRO Tus Krieglach: Michael Budl - Marco Gfrerer (K), Manuel Holzer, Andreas Hofbauer - Laurenz Täubl, Daniel Ellmeier, Markus Karlon, Matthias Huterer, Nico Jance - Manuel Putz, Lucas Hofbauer



Ersatzspieler: Philip Sommer, Thomas Schwaiger, Florian Machsteiner, Nico Manuel Sterlinger, Nico Fischer, Oliver Karlon



Trainer: Thomas Leonhardsberger

SV Trieben: Sebastian Kleemaier, Mario Dancevic, Jan Puschnik, Jan Kreuzbichler, Uwe Schaupensteiner (K), Julian Schöttl, Florian Günter Haberl, Sandro Schweiger, Steven Spernbauer, Ivan Cosic, Christoph Peer



Ersatzspieler: Gert Bachner, Ermin Zekan



Trainer: Marco Pichler

Unterliga Nord A: EKRO Tus Krieglach-Fußball – SV Trieben, 3:1 (2:0)

81 Manuel Putz 3:1

59 Ivan Cosic 2:1

31 Manuel Putz 2:0

25 Laurenz Täubl 1:0

