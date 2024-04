Es ist passiert! SV Lassing fügt ATV Irdning erste Saisonniederlage zu

Details Sonntag, 21. April 2024 19:42

Bei nicht gerade einladendem Fußballwetter trafen der Zweite SV Lassing im Bezirksderby auf den Tabellenführer ATV Irdning. Die Gäste haben eine beeindruckende Serie in der Meisterschaft vorzuweisen, aber auch Lassing kann im Frühjahr auf eine tolle Serie zurückblicken. Die gute Serie von ATV Irdning seit dem Saisonbeginn ist gerissen. Der Spitzenreiter verlor gegen SV Lassing mit 0:2 und steckte damit die erste Saisonniederlage ein. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich SV Seerestaurant Lassing die Nase vorn. Das Hinspiel beider Teams war 2:0 für Irdning geendet.

Flotte Partie

Beiden Teams spielten von Anfang an guten Fußball, die vielen wetterfesten Besucher wurden vom Schlagerspiel nicht enttäuscht. Die ersten 25 Minuten verliefen ausgeglichen, aber doch mit mehr Spielanteilen und leichten Vorteilen für Lassing. In Minute 32 erzielte Marc Meitz den vielumjubelten Führungstreffer für Lassing, er vollendete ein Hörmann-Zuspiel mit einem perfekten Weitschuss ins lange Kreuzeck – ein Traumtor zum 1:0 für Lassing. Direkt nach dem Anstoß hatte der ATV die große Ausgleichschance, aber Routinier Michi Schweiger zirkelte einen Leo-Köll-Pass knapp über die Latte. Lassing kam auch noch zu zwei Möglichkeiten, aber es blieb beim 1:0-Halbzeitstand.

Entscheidung fällt

Zu Beginn der zweiten Hälfte wechselte Irdning-Coach Karl Duswald drei Spieler ein, aber Lassing blieb am Drücker, wurde auch immer stärker und dominierte das Spiel. In Minute 67 kam der zweite große Auftritt von Marc Meitz, er marschierte durch die Gäste-Abwehr, ließ drei Abwehrspieler stehen und traf mit einem flachen Schuss zum 2:0 für den SV Lassing. Die Gäste hatten in Minute 89 ihre beste Aktion in Hälfte zwei, aber Tormann Luki Streit konnte einen scharfen Schuss ins kurze Eck bravourös parieren. Das wars, Lassing konnte sich für die Herbstniederlage revanchieren und siegte verdient.

Die drei Punkte brachten für SV Lassing keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Der Defensivverbund von SV Seerestaurant Lassing steht nahezu felsenfest. Erst 15-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner. SV Lassing weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 13 Erfolgen, vier Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Seit neun Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, SV Seerestaurant Lassing zu besiegen.

Am nächsten Freitag reist SV Lassing zu SC "1960" Team Styria RB Pernegg, zeitgleich empfängt ATV MERCANDO Irdning TUS "Pörl Sport" Admont.

Stimme zum Spiel:

Franz Stocker (Sportlicher Leiter Lassing): "Unglaublich starker Auftritt von unserer Mannschaft gegen einen guten Gegner, der gesamten Mannschaft muss ein großes Pauschallob ausgesprochen werden!"

Aufstellungen:

SV Seerestaurant Lassing: Lukas Streit - Marc Zeiser, Thomas Lemmerer, Marco Felsner, Anes Imamovic - Julian Pachler, Andre Grill (K), Simon Hörmann - David Schweiger, Jörg Stenitzer, Marc Meitz



Ersatzspieler: Alexander Grassecker, Martin Michalka, Julian Jamnig, Nico Polach, Gerald Stenitzer, Udo Sven Landl



Trainer: Matthias Prommer

ATV MERCANDO Irdning: Salvador-Miguel Treiber - Philipp Schweiger (K), Christoph Daum, Alexander Hofer - Luca Puchwein, Sebastian Paric, Daniel Mayrhofer, Leon Köll, Manuel Eder, Jonas Schweiger - Michael Schwaiger



Ersatzspieler: Jakob Franz Bischof, Andreas Wieser, Michael Gruber, Fabian Schweiger, Florian Daum, Daniel Adelwöhrer



Trainer: Karl Dusvald

Unterliga Nord A: SV Seerestaurant Lassing – ATV MERCANDO Irdning, 2:0 (1:0)

67 Marc Meitz 2:0

32 Marc Meitz 1:0

