Tus Admont sichert sich deutlichen Heimsieg gegen SC Pernegg

Details Sonntag, 05. Mai 2024 20:00

Am Samstagabend erlebte das Stadion von Tus Admont eine beeindruckende Vorstellung ihrer Mannschaft gegen den SC Pernegg. Mit einem klaren 4:0 Sieg demonstrierte der Gastgeber Tus Admont seine Stärke auf dem Spielfeld und ließ dem Gegner kaum eine Chance. Von Beginn an dominierte Tus Admont das Spielgeschehen und legte einen fulminanten Start hin, der durch das frühe Tor von Dario Biljesko in der 3. Minute gekrönt wurde.

Ein Spielstart nach Maß für Tus Admont

Der Anpfiff des Schiedsrichters signalisierte den Beginn eines Spiels, das vor allem in der ersten Halbzeit von der Heimmannschaft dominiert wurde. Schon in der 3. Minute ging Tus Admont durch ein Tor von Dario Biljesko in Führung, was die Tonlage für den Rest des Spiels festlegte. Der SC Pernegg, der als Gast angereist war, versuchte sich ins Spiel zu kämpfen und hatte in der 45. Minute eine Chance durch eine Ecke, doch die Bemühungen blieben erfolglos. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 38. Minute, baute Patrick Lep mit seinem ersten Tor des Abends die Führung für Tus Admont zum 2:0 aus, was den Gastgebern einen komfortablen Vorsprung für die zweite Hälfte verschaffte.

Tus Admont baut Führung in der zweiten Hälfte aus

Nach der Halbzeitpause ließ die Dominanz von Tus Admont nicht nach. Trotz fehlender Chancen für SC Pernegg, die unter anderem in der 49. Minute einen Angriff starteten, konnte der Gastgeber seine Führung weiter ausbauen. Patrick Lep, der bereits in der ersten Halbzeit getroffen hatte, bewies erneut seine Torgefährlichkeit mit einem Doppelpack in der 58. und 65. Minute, was das Ergebnis auf 4:0 erhöhte. Diese Tore besiegelten im Wesentlichen das Schicksal des Spiels und stellten die Weichen für einen ungefährdeten Heimsieg für Tus Admont.

Trotz eines durchwachsenen Spiels und fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen, die unter anderem in einer roten Karte für David Hörzer von SC Pernegg in der 22. Minute gipfelten, zeigte Tus Admont eine souveräne Leistung. Die Mannschaft ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und spielte ihr Spiel konsequent bis zum Schlusspfiff in der 91. Minute. Der Endstand von 4:0 unterstreicht die Überlegenheit von Tus Admont in diesem Spiel und beschert dem Team wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze.

Insgesamt erlebten die Fans ein Spiel, das von der Dominanz einer Mannschaft geprägt war. Tus Admont zeigte eine beeindruckende Leistung, während SC Pernegg trotz Bemühungen das Spiel nicht zu seinen Gunsten wenden konnte. Mit diesem Sieg setzt Tus Admont ein klares Zeichen und blickt optimistisch auf die kommenden Spiele.

Stimme zum Spiel:

Giovanni Bustamante (Trainer Admont): "Nach der Niederlage in Irdning die richtige Reaktion unserer Mannschaft. Über den Großteil der Spielzeit ließen wir an unserer Überlegenheit keine Zweifel aufkommen."

Aufstellungen:

TuS "Pörl Sport" Admont: Jakob Brunbauer - Jakob Danklmaier, Maximilian Hämmerle, Thomas Buchner - Ahmedin Hujdur, Daniel Biljesko (K), Christopher Egner, Jakob Rahbar, David Biljesko - Patrick Lep, Dario Biljesko



Ersatzspieler: Fabian David Gierer, Daniel Durchschlag, Tobias Gerfried Nachbagauer, Elias Laurin Salamun, Sadet Mehic



Trainer: Giovanni Bustamante

SC "1960" Team Styria RB Pernegg: Christoph Appel - David Hörzer, Benjamin Himsl, Christian Steko Katic, Patrick Slomo, Andreas Stelzer - Tobias Stadler, Maximilian Lechner (K), Manuel Messner, Vukasin Petrovic - Matthias Prosser



Ersatzspieler: Marcel Schmied, Gramos Bahtiri, Julian Miess, Jan Schmied



Trainer: Martin Prosser

Unterliga Nord A: Admont : SC Pernegg - 4:0 (2:0)

65 Patrick Lep 4:0

58 Patrick Lep 3:0

38 Patrick Lep 2:0

3 Dario Biljesko 1:0

