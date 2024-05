SV Lassing dominiert gegen SV Pruggern

Details Montag, 06. Mai 2024 13:52

Am Freitagabend lieferten sich SV Seerestaurant Lassing und SV Union Steiner-Haustechnik Pruggern ein spannendes Match, das mit einem überzeugenden 4:0-Heimsieg für SV Lassing endete. Bereits in den ersten Minuten des Spiels zeigte SV Lassing eine starke Präsenz auf dem Feld, was sich in mehreren Toren und einer dominanten Leistung über die gesamte Spielzeit widerspiegelte.

Frühe Führung und verpasste Chancen

25 mal standen sich die beiden Teams auf Meisterschaftsebene bereits gegenüber, aber noch selten waren die Rollen so klar verteilt wie diesmal: Lassing auf Platz 2 und Pruggern auf Platz 14 in der Tabelle, vom Papier her sollte es eine klare Sache für die Prommer-Mannschaft werden. Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei SV Lassing sofort die Initiative ergriff.

in den ersten zehn Minuten wurden gleich drei Hochkaräter vergeben bzw. war Torhüter Robin Stocker auf seinem Posten. In Minute 14 „erlöste“ Andrè Grill seine Mannschaft, er trifft nach einer Ecke zum 1:0 für Lassing. David Schweiger konnte bereits in Minute 22 nachlegen und stellte auf 2:0. Um es kurz zu machen: die Pruggerer verteidigten mit Mann und Maus und allem was zur Verfügung stand über 90 Minuten und kamen nur selten in die Hälfte der Lassinger.

Unaufhaltsamer Stenitzer sorgt für klaren Sieg

Die zweite Halbzeit begann ähnlich dynamisch wie die erste. SV Lassing zeigte keine Anzeichen von Nachlassen und erhöhte den Druck weiter. Die Heimischen hatte viele Möglichkeiten, aber immer war ein Fuß, ein Körper, die Stange, die Latte oder eben der hervorragend positionierte Tormann Stocker im Wege, um weitere Tore zu erzielen. Schließlich sorgte Jörg Stenitzer mit zwei Treffern in Hälfte zwei doch noch für klare Fronten, er trifft in Minute 49 und Minute 85 zum völlig verdient 4:0 für Lassing. Das Spiel endete schließlich mit einem beeindruckenden 4:0-Sieg für SV Lassing, der die starke Leistung und Überlegenheit der Mannschaft über die gesamte Spielzeit hinweg unterstrich. SV Pruggern hingegen konnte trotz einiger Bemühungen keine entscheidenden Akzente setzen und musste sich der Stärke des Gegners beugen. Mit diesem Sieg sicherte sich SV Lassing wichtige Punkte und zeigte eine beeindruckende Teamleistung, die in Erinnerung bleiben wird.

Stimme zum Spiel:

Franz Stocker (Sportlicher Leiter Lassing): "Trotz eines Pruggerer Abwehrriegels ein klarer Erfolg für unsere Mannschaft - ein einseitiges Spiel über 90 Minuten auf ein Tor. Auffallend ist, dass wir bereits 76 (!) Treffer in dieser Saison erzielt haben. Das ist sehr beachtlich und macht Lust auf mehr."

Aufstellungen:

SV Seerestaurant Lassing: Lukas Streit - Thomas Lemmerer, Gerald Stenitzer, Anes Imamovic, Udo Sven Landl - Julian Pachler, Andre Grill (K), Simon Hörmann - Julian Jamnig, David Schweiger, Jörg Stenitzer



Ersatzspieler: Alexander Grassecker, Martin Michalka, Marc Zeiser, Nico Polach



Trainer: Matthias Prommer

SV Steiner Haustechnik Pruggern: Robin Stocker - Hannes Walcher (K), Moritz Schwab, Florian Ringdorfer, Hannes Kurt Sailer - Thomas Herwig Eder, Erwin Spieler - Moritz Opetnik, Alexander Trinker, Aleksander Stoch, Marcel Mayer



Ersatzspieler: Tobias Perhab, Fabio Ebenschwaiger, Florian Rauch, Jonas Krakl, David Heinz



Trainer: Wolfgang Feiel

Unterliga Nord A: SV Lassing : Pruggern - 4:0 (2:0)

85 Jörg Stenitzer 4:0

49 Jörg Stenitzer 3:0

22 David Schweiger 2:0

14 Andre Grill 1:0

