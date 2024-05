Im Alleingang: Ivan Cosic dreht Spiel für SV Trieben gegen SC St. Barbara

Details Montag, 06. Mai 2024 14:34

Ein Fußballspiel, das die Zuschauer bis zur letzten Sekunde in Atem hielt, fand zwischen dem SC St. Barbara und dem SV Trieben statt. In einem Kampf, der nicht nur um Punkte, sondern auch um die Positionierung im Abstiegskampf ging, zeigten beide Teams eine beeindruckende Leistung. Letztendlich konnte der SV Trieben das Spiel mit einem knappen Sieg von 3:2 für sich entscheiden und damit wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg sammeln.

Ein Spiel voller Wendungen

Die Partie begann mit einem schnellen Tor des SV Trieben, bei dem Ivan Cosic bereits in der 13. Minute das 0:1 erzielte, nachdem er einen "Zuckerlpass" von Haberl über den Tormann hob. Dieser frühe Treffer setzte den Ton für ein spannendes Spiel, in dem beide Mannschaften entschlossen waren, den Sieg zu erringen. Der SC St. Barbara ließ sich nicht unterkriegen und antwortete mit zwei Toren in der ersten Halbzeit. Zunächst gelang Dominik Zeilbauer in der 21. Minute der Ausgleich zum 1:1, gefolgt von einem weiteren Tor durch Muhammet Asan in der 36. Minute, das die Heimmannschaft mit 2:1 in Führung brachte.

Die zweite Halbzeit bot noch mehr Dramatik, als Ivan Cosic für den SV Trieben erneut ins Rampenlicht trat. In der 67. Minute verwandelte er einen Elfmeter zum 2:2 und sorgte damit für einen neuen Gleichstand. Diese Aufholjagd setzte sich fort, als Cosic in der 84. Minute seinen Hattrick vervollständigte und das entscheidende Tor zum 2:3 Endstand erzielte. Dieser Treffer, der aus einer hervorragenden Teamleistung resultierte, besiegelte den Sieg für SV Trieben.

Trieben macht einen großen Schritt im Abstiegskampf

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von Spannung und Kampfgeist beider Teams. Trotz mehrerer Wechsel und Versuche, das Spiel zu drehen, gelang es dem SC St. Barbara nicht, den Ausgleich zu erzielen. Der Schlusspfiff des Schiedsrichters in der 90. Minute, nach vier Minuten Nachspielzeit, bestätigte den Sieg des SV Trieben. Mit diesem Ergebnis überholte Trieben den SC St. Barbara im Tabellenplatz und machte einen großen Schritt im Abstiegskampf.

Für den SV Trieben war es ein Sieg, der Hoffnung im Kampf gegen den Abstieg gibt, während der SC St. Barbara trotz der Niederlage eine starke Leistung zeigte.

Stimme zum Spiel:

Hannes Danklmaier (Sportlicher Leiter Trieben): "Ein ganz wichtiger Sieg für unsere Mannschaft. Beide Mannschaften probierten von Anfang an nach vorne zu spielen. Meine Mannschaft gab in diesem Spiel nie auf, was mir sehr gefallen hat. In der 66. Minute Elfmeter für uns und er trifft wieder, Ivan Cosic zum Ausgleich. St. Barbara probierte alles, aber es gelang ihnen auch nicht viel. Dann die 83. Spielminute, unser Innenverteidiger Mario Dancevic zog grandios auf, spielte den Ball auf Sandro Schweiger, der zog in den Strafraum ein, schaute kurz auf - und dann ein super Stanglpass auf Cosic und der ließ uns jubeln. Alles in allem kein unverdienter Sieg für uns. Ein ganz großes Lob der gesamten Mannschaft, besonders aber unserer Rückennummer 14 Ivan Cosic, der es bisher auf 15 Volltreffer brachte. Nächsten Samstag das ganz schwere Spiel zu Hause gegen den SV-Lassing, 17 Uhr in Trieben."

Aufstellungen:

SC St.Barbara: Louis Apl - Florian Zuschnig, Christian Baumann, Tobias Dorn, Bernhard Winkelmayer - Lukas Nickmann, Philipp Unger, David Zuschnig, Stefan Dissauer (K) - Muhammet Asan, Dominik Zeilbauer



Ersatzspieler: Jakob Edelsbacher, Michael Hödl, Daniel Schrittwieser, Manuel Glitzner, Mathias Fraiss



Trainer: Uwe Herbert Märzendorfer-Leskovsek

SV Trieben: Gert Bachner, Jan Kreuzbichler, Raffael Horn, Uwe Schaupensteiner (K), Ivan Cosic, Sebastian Blatt, Steven Spernbauer, Florian Günter Haberl, Mario Dancevic, Benjamin Zeiselberger, Stefan Werner Hintsteiner



Ersatzspieler: Julian Schöttl, Sandro Schweiger, Fabian Poglitsch, Christoph Peer, Ermin Zekan, Jan Puschnik



Trainer: Marco Pichler

Unterliga Nord A: SC St. Barbara : Trieben - 2:3 (2:1)

84 Ivan Cosic 2:3

67 Ivan Cosic 2:2

36 Muhammet Asan 2:1

21 Dominik Zeilbauer 1:1

13 Ivan Cosic 0:1

Details

