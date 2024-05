Enge Kiste: ATV Irdning bezwingt SV Stainach-Grimming

Details Montag, 06. Mai 2024 13:56

Im mit Spannung erwarteten Derby zwischen SV Stainach-Grimming und ATV MERCANDO Irdning konnten sich die Gäste mit einem knappen 1:0 durchsetzen. In einem Spiel, das von intensiven Zweikämpfen und hochkarätigen Chancen geprägt war, erwies sich ein Treffer von Michael Schwaiger als entscheidend. Die Partie war ein eindrucksvolles Beispiel für den Kampfgeist beider Teams, wobei Irdning letztendlich die Oberhand behielt.

Knappe Führung zur Halbzeit

Bei herrlichem Fußballwetter hatten sich ca. 200 Zuseher im Sportzentrum Stainach eingefunden und erwarteten nach dem Auswärtssieg der Heimmannschaft in Stanz ein spannendes Derby gegen den benachbarten Tabellenführer aus Irdning. Nach einem vorsichtigen Beginn beider Mannschaften gab es für den ATV Irdning in der 12. Minute einen Schock, als Kapitän Alexander Hofer nach einer Verletzung vom Platz musste.

In der 32. Minute hatte der SV Stainach die erste Riesenmöglichkeit in Führung zu gehen, als Antonio Blazevic das Leder nur knapp am linken Torpfosten vorbeisetzte. Nun nahm das Spiel Fahrt auf und im Gegenzug sorgte Leon Köll für die erste Topchance, den ATV Irdning in Führung zu bringen. Nur einige Spielminuten später sorgte nach einem schönen Solo wieder Leon Köll für Gefahr im Strafraum der Heimmannschaft, aber das Leder wollte nicht über die Linie. In der 42. Minute war es für den ATV Mercando Irdning aber soweit und es war wieder Leon Köll, der sich auf der linken Seite durchtankte und seinen Pass verwertete Altmeister Michi Schwaiger eiskalt zum 1:0 für seine Mannschaft.

Zweite Halbzeit voller Spannung und verpasster Chancen

In der 2. Halbzeit wurde den Zusehern von beiden Mannschaften kein fußballerischer Leckerbissen geboten und es dauerte bis zur 62. Minute, als der eingewechselte Goalgetter Daniel Adelwörder mit einem gefährlichen Schuss Torwart Simon Schweiger prüfte. In der 82. Minute hatte die Heimmannschaft durch Daniel Buchner eine tolle Möglichkeit, den Ausgleich zu erzielen, sein platzierter Schuss ging nur wenige Zentimeter an der Torstange vorbei.

Nach einem schönen Zuspiel vom eingewechselten Manuel Eder hatte in der 88. Minute Daniel Adelwöhrer die Möglichkeit dieses Derby vorzeitig zu entscheiden aber er setzte den Ball ganz knapp am Tor vorbei. Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute durch Schiedsrichter Stefan Grasser konnte der Tabellenführer wichtige drei Punkte mit nach Hause nehmen.

Stimme zum Spiel:

Markus Kriechbaum (Sektionsobmann ATV Irdning): "Leider kamen wir über 90 Minuten überhaupt nicht ins Spiel. Größtenteils machten wir uns das Leben selbst schwer und so kam es letztendlich zu einem knappen Ergebnis."

Aufstellungen:

SV Autohaus Schnitzer Stainach-Grimming: Simon Schweiger - Mirko Blazevic (K), Georgian Bolovan, Mario Micic - Martin Neuper, Lovro Blazevic, Andreas Steiner, Antonio Blazevic, Johannes Knapp - Daniel Buchner, Yannick Schwarz



Ersatzspieler: Marco Rüscher, Alessandro Blazevic, Nikola Blazevic, Francesco Paric, Fabian Zeiringer



Trainer: Robert Riesenhuber

ATV MERCANDO Irdning: Jakob Franz Bischof - Michael Gruber, Christoph Daum, Alexander Hofer (K) - Andreas Wieser, Sebastian Paric, Daniel Mayrhofer, Leon Köll, Florian Daum, Jonas Schweiger - Michael Schwaiger



Ersatzspieler: Salvador-Miguel Treiber, Philipp Schweiger, Luca Puchwein, Fabian Schweiger, Manuel Eder, Daniel Adelwöhrer



Trainer: Erich Zernig

Unterliga Nord A: Stainach-Gr. : Irdning - 0:1 (0:1)

42 Michael Schwaiger 0:1

