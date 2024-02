Dechantskirchen - solider Herbst mit Blick nach oben - Richard Putz im Wordrap

Details Samstag, 10. Februar 2024 15:28

USV Dechantskirchen spielt in der Unterliga Oststeiermark. Im Herbst erzielte man zwanzig Punkte und ist im Mittelfeld der Tabelle auf dem 7.Platz gelistet. Der Abstand zum Tabellenführer beträgt allerdings nur sechs Punkte. Die Liga ist heuer extrem ausgeglichen. So wird man sehen wohin die Reise der Mannschaft von Trainer Christian Weinig im Frühjahr geht.

Es wird solide gearbeitet in Dechantskirchen - im Herbst holte man 20 Punkte in der Unterliga

Der Verein verfügt über eine tolle Sportanlage, eine treue Fanbase und setzt in allen Belangen auf Kontinuität. Der Trainer ist seit fast acht Jahren mit verschiedenen Teams im Club betraut und führte die Kampfmannschaft aus der Gebietsliga in die Unterliga. Dort machte man schnell von sich reden und wurde zu einem unangenehmen Gegner für manch etablierte Mannschaft in der Ostliga.

Wohin der Weg des ambitionierten Vereins in den nächsten Jahren gehen wird, ist vollkommen offen - man darf der eingespielten Truppe bereits im Frühjahr einiges zutrauen. Dechantskirchen gewann im Herbst knappe Spiele oder verlor sie knapp, was auf eine gewisse Unbeständigkeit, aber auch Klasse, hinweist. Die Tordifferenz liegt bei 26:26 - man ist insgesamt ausgeglichen unterwegs und im Mittelfeld - Kenner der Szene trauen dem Team mehr zu.

Noch nicht dabei ist der routinierte Innenverteidiger Richard Putz, statt auf dem Platz zu stehen, ist er noch in der Rolle eines Zuschauers und heilt seinen Kreuzbandriß aus. Somit fehlt dem Team ein Spieler, der seit 2013 das Trikot der Grün-Weißen trägt. Ligaportal wünscht weiterhin gute Besserung!

Zur Zeit wartet man geduldig auf das Comeback des soliden Innenverteidigers

Wordrap mit Richard Putz

Mein bestes Spiel - "gegen FC Pinggau-Friedberg, 3:2 Auswärtssieg bei der Stadioneröffnung in Friedberg!"

Fan von - "unserem Vereinsleben (Sportlerurlaub)!"

Das mag ich - "feines Essen!"

Das mag ich nicht - "Rassismus, geht überhaupt nicht!"

Im Leben ist mir wichtig - "Familie und Freunde!"

Mein Lieblingsverein - "FC Barcelona ist mein Verein!"

Mein Lieblingsspieler - "Messi, Araujo"

Mein Lieblingsgetränk -"MiZi"

In diesem Verein bin ich - "weil ich mir für mich keinen anderen Verein vorstellen kann!"

Das möchte ich unbedingt noch sagen - "die Altersregelung muss für alteingesessene KM2 spieler überdacht werden, damit man nicht mit 24 zum "aufhören" gezwungen wird!"

Ligaportal - "Forum für den Fußball!"

Hier finden Sie einen kompletten Überblick zur Unterliga Oststeiermark

Bericht Florian Kober