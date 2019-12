Zuseher-Statistik: In der Unterliga Ost war rege Betriebsamkeit gegeben!

Details Freitag, 20. Dezember 2019 13:36

Insgesamt waren es 90 Begegnungen, der Nachtrag Gross Steinbach gegen Strallegg ist noch ausständig, die in der Hinrunde in der Unterliga Ost über die Bühne gingen. Aber welche Mannschaften sind eigentlich die Zusehermagneten bzw. wo ist um einiges weniger los. In Summe säumten im Herbstdurchgang 13.475 Besucher die Drehkreuze. Was dann einen Schnitt von 149 Beobachtern pro Spiel ergibt. Die Begegnung mit den meisten Besucher (400) ging mit Greinbach gegen Hartberg/Umgebung am 24.08 vonstatten. 350 Leute vorort dabei waren bei den Spielen Bad Blumau gegen Burgau (31.08) und Gutenberg gegen Weiz II (04.10.).

Platz Verein Zuseher Spiele Schnitt 1. Bad Blumau 1.300 6 216 2. Hartberg/U. 1.310 7 214 3. Gutenberg 1.160 6 193 4. Strallegg 1.310 7 187 5. Greinbach 1.030 6 171 6. Vorau 1.250 8 156 7. Sonnhofen 1.060 7 151 8. Pöllauberg 770 6 128 9. Rohrbach 750 6 125 10. Passail 830 7 118 11. Gr. Steinbach 685 6 114 12. Burgau 680 6 113 13. Birkfeld 660 6 110 14. Weiz II 490 6 81

by: Ligaportal/Roo

