Dreimal Hadzic: Greinbach geht gegen Pircha mit 1:3 unter

In der 7. Runde der Unterliga Ost duellierten sich USV BT-Group Pircha und Tus Greinbach. Für die beiden Teams war es das erste gegenseitige Aufeinandertreffen, aufgrund der Tabellensituation wurde ein Favoritensieg der Gäste erwartet. Allerdings machten die Gastgeber den Statistikern einen Strich durch die Rechnung, gingen früh in Führung und feierten am Ende einen 3:1 Heimsieg.

Benjamin Hadzic bringt USV BT-Group Pircha früh in Front

Bereits in der Anfangsphase kam der USV BT-Group Pircha gefährlich nahe an den Strafraum des Gegners heran und konnte dies auch sogleich in einen zählbaren Torerfolg ummünzen. Nach einem Angriff der Heimischen brachte die Greinbacher Abwehr den Ball nicht weg - ein Pressball landete vor den Beinen von Benjamin Hadzic. Der Stürmer fackelte nicht lange und traf zum 1:0 für die Hausherren (11.). Greinbach ließ sich aber durch den Rückstand nicht beirren, gab sich nie auf und wollte unbedingt den Ausgleich. Nach 30 Minuten hatten beide Teams großes Pech oder Glück - zuerst traf Pircha nach einem Angriff nur die Stange und eine Minute später scheiterten die Gäste am Aluminium. In Minute 34 durften dann dennoch die Auswärtigen jubeln - Julian Konrad staubte nach einer Fussabwehr von James Cook ab und stellte auf 1:1. Mit diesem Zwischenstand beendete der Unparteiische die erste Spielhälfte und gönnte den Spielern eine fünfzehnminütige Verschnaufpause.

Benjamin Hadzic traf dreimal ins Schwarze

Auch nach dem Seitenwechsel wurde den 150 Besuchern ein ansehnliches Fussballspiel mit geboten - die Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Aber Benjamin Hadzic auf Seiten der Hausherren machte heute den Unterschied aus. In Minute 63 ließ er Greinbach-Goalie Marko Cividino bei einem Kopfball keine Chance und in der 75. MInute fixierte der Stürmer mit seinem dritten Treffer bei diesem Spiel den 3:1 Heimsieg. Nach dem Schlusspfiff des Schiedsrichters geht USV Pircha als Sieger vom grünen Rasen, besiegt Tus Greinbach mit 3:1. Es scheint, dass die Gastgeber nun in der Liga angekommen sind. Kommende Runde muss sich das siegreiche Team gegen Gross Steinbach beweisen, Tus Greinbach trifft auf SC Profi Max Burgau und hofft auf einen Sieg.

USV BT-GROUP PIRCHA - TUS GREINBACH 1:3 (1:1)

Torfolge: 1:0, 2:1 und 3:1 (11., 66., 78. Hadzic), 1:1 (34. Konrad)

Stimmen zum Spiel:

Christian Almer, Sektionsleiter Pircha:

"Das Spiel war relativ offen und stand auf hohem Niveau. Das ein typisches Spiel, bei dem jeder gewinnen kann. Der zweite Treffer war ausschlaggebend und spielentscheidend."

by ReD

