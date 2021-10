Deutlicher 5:2-Auswärtserfolg: Greinbach auf Aufstiegskurs!

Details Samstag, 16. Oktober 2021 09:02

Greinbach erreichte einen deutlichen 5:2-Erfolg gegen UFC Strallegg. Damit wurde Tus Greinbach der Favoritenrolle vollends gerecht. Dabei taten sich die Auswärtigen über einige Strecken der Partie schwer, die Strallegger hielten bis zu einem unglücklichen Eigentor in der 64. Spielminute noch gut mit, in der letzten Viertelstunde zeigten sich die Greinbacher dann effizient im Abschluss und trugen am Ende einen 5:2-Erfolg davon. Etwa 80 Zuschauer verfolgten die Begegnung in der Joglland Sport- und Freizeitarena Strallegg.

80 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Strallegg schlägt – bejubelten in der elften Minute den Treffer von David Friesenbichler zum 1:0. Thomas Hopfer trug sich per Freistoß in der 32. Spielminute in die Torschützenliste ein. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. In der 52. Minute erzielte Julian Konrad das 2:1 für Greinbach. Andreas Friesenbichler traf zum 2:2 zugunsten von UFC Bäckerei Felber Strallegg (60.). Tus Greinbach drückte aufs Tempo und brachte sich durch ein Eigentor von Andreas Friesenbichler (64.) und Treffer von Oliver Mogg (72.) und Florian Fuchs (80.) auf die Siegerstraße. Am Ende verbuchte Greinbach gegen UFC Strallegg die maximale Punkteausbeute.

Strallegg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach der empfindlichen Schlappe steckt die Heimmannschaft weiter im Schlamassel. Die formschwache Abwehr, die bis dato 30 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von UFC Bäckerei Felber Strallegg in dieser Saison. Die sportliche Misere hat ein Abstürzen im Tableau zur Folge. Aktuell liegt UFC Strallegg nur auf Rang 13.

Mit dem Erfolg verbesserte Tus Greinbach die Ausgangslage im Rennen um den Gang nach oben. Die Gäste präsentierten sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 35 geschossene Treffer gehen auf das Konto des Tabellenprimus. Acht Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Greinbach. Mit vier Siegen in Folge ist Tus Greinbach so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Strallegg tritt am kommenden Samstag bei Union Gross Steinbach an, Greinbach empfängt einen Tag später USC Inseltown RB Fandler Öle Sonnhofen.

Unterliga Ost: UFC Bäckerei Felber Strallegg – Tus Greinbach, 2:5 (1:1)

11 David Friesenbichler 1:0

32 Thomas Hopfer 1:1

52 Julian Konrad 1:2

60 Andreas Friesenbichler 2:2

64 Eigentor durch Andreas Friesenbichler 2:3

72 Oliver Mogg 2:4

80 Florian Fuchs 2:5

