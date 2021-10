5:1 Heimsieg: SV Rohrbach lässt gegen Hartberg/Umgebung nichts anbrennen

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 12:53

Bei SV Rohrbach holte sich Hartberg/U eine 1:5-Schlappe ab. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV Schermann Erdbau Rohrbach heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Für den Führungstreffer von Rohrbach zeichnete Peter Schermann verantwortlich (7.). Gernot Kraussler nutzte die Chance für USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung und beförderte in der 23. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Christoph Schweiger brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von SV Schermann Erdbau Rohrbach über die Linie (70.). Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Schermann bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (72.). Für das 4:1 und 5:1 war Marco Wieser verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (74./89.). Am Ende kam SV Rohrbach gegen USV Hartberg/U. zu einem verdienten Sieg.

Die Angriffsreihe von Rohrbach lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 36 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die Saison der Heimmannschaft verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von acht Siegen, zwei Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt. Zehn Spiele ist es her, dass SV Schermann Erdbau Rohrbach zuletzt eine Niederlage kassierte.

Bei Hartberg/U präsentierte sich die Abwehr angesichts 27 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (34). Sechs Siege, drei Remis und drei Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung in dieser Zeit nur einmal gewann.

SV Rohrbach setzte sich mit diesem Sieg von USV Hartberg/U. ab und nimmt nun mit 26 Punkten den zweiten Rang ein, während Hartberg/U weiterhin 21 Zähler auf dem Konto hat und den fünften Tabellenplatz einnimmt.

Nächster Prüfstein für Rohrbach ist UFC Bäckerei Felber Strallegg (Samstag, 18:00 Uhr). USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung misst sich am selben Tag mit RB Felber Schokoladen Birkfeld (18:30 Uhr).

Unterliga Ost: SV Schermann Erdbau Rohrbach – USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung, 5:1 (1:1)

7 Peter Schermann 1:0

23 Gernot Kraussler 1:1

70 Christoph Schweiger 2:1

72 Peter Schermann 3:1

74 Marco Wieser 4:1

89 Marco Wieser 5:1

