Schützenfest: Gross Steinbach schießt Tore am laufenden Band

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 12:54

Union Gross Steinbach kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 7:1-Erfolg davon. Auf dem Papier ging Gross Steinbach als Favorit ins Spiel gegen UFC Bäckerei Felber Strallegg – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Gr. Steinbach ging durch Jurica Vrucina in der 17. Minute in Führung. Leo Kovacic beförderte das Leder zum 2:0 der Heimmannschaft über die Linie (23.). Christoph Baumegger schoss für UFC Strallegg in der 38. Minute das erste Tor. Union Gross Steinbach führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Für die Vorentscheidung waren Vrucina (48.) und Michael Voit (55.) mit zwei schnellen Treffern verantwortlich. Doppelpack für Gross Steinbach: Nach seinem dritten Tor (75.) markierte Vrucina wenig später seinen vierten Treffer (80.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Kovacic, der das 7:1 aus Sicht von Gr. Steinbach perfekt machte (88.). Letztlich feierte Union Gross Steinbach gegen Strallegg nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Gross Steinbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Gr. Steinbach macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position zehn. Union Gross Steinbach bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und sieben Pleiten. Gross Steinbach ist seit drei Spielen unbezwungen.

Die deutliche Niederlage verschärft die Situation von UFC Bäckerei Felber Strallegg immens. Die formschwache Abwehr, die bis dato 37 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden der Gäste in dieser Saison. Die sportliche Misere – in den letzten acht Spielen gelang UFC Bäckerei Felber Strallegg kein einziger Sieg – hat ein Abstürzen im Tableau zur Folge. Aktuell liegt UFC Strallegg nur auf Rang 13.

Am nächsten Samstag reist Gr. Steinbach zu USC Inseltown RB Fandler Öle Sonnhofen, zeitgleich empfängt Strallegg SV Schermann Erdbau Rohrbach.

Unterliga Ost: Union Gross Steinbach – UFC Bäckerei Felber Strallegg, 7:1 (2:1)

