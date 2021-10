Fetz-Treffer bringt Teilerfolg

Details Montag, 25. Oktober 2021 11:42

Im Spiel von USC Rogner Bad Blumau gegen USV Pöllauberg gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich USC Bad Blumau vom Favoriten.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für die Heimmannschaft und Pöllauberg ohne Torerfolg in die Kabinen. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Florian Grasser sein Team in der 46. Minute. Michael Lazanyi glich nur wenig später für Bad Blumau aus (47.). Nikola Pesec versenkte die Kugel zum 2:1 (51.). In der 58. Minute war Grasser mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! In der 77. Minute brachte Julian Glaser den Ball im Netz von USV Pöllauberg unter. Den Freudenjubel von USC Rogner Bad Blumau machte Daniel Fetz zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (80.). Letztlich gingen USC Bad Blumau und Pöllauberg mit jeweils einem Punkt auseinander.

Bad Blumau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung von USC Rogner Bad Blumau aus, sodass man nun auf dem zwölften Platz steht. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von USC Bad Blumau ist deutlich zu hoch. 42 Gegentreffer – kein Team der Unterliga Ost fing sich bislang mehr Tore ein. Drei Siege, ein Remis und acht Niederlagen hat Bad Blumau derzeit auf dem Konto.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel USV Pöllauberg in der Tabelle auf Platz sieben. Der Gast verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und drei Niederlagen.

Pöllauberg befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte. USC Rogner Bad Blumau ist seit drei Spielen unbezwungen.

Am kommenden Freitag tritt USC Bad Blumau bei USV BT-Group Pircha an, während USV Pöllauberg einen Tag später Tus Greinbach empfängt.

Unterliga Ost: USC Rogner Bad Blumau – USV Pöllauberg, 3:3 (0:0)

46 Florian Grasser 0:1

47 Michael Lazanyi 1:1

51 Nikola Pesec 2:1

58 Florian Grasser 2:2

77 Julian Glaser 3:2

80 Daniel Fetz 3:3

