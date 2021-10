Mit Angriffspressing zum Sieg: SV Rohrbach auf Aufstiegskurs

Details Samstag, 30. Oktober 2021 07:51

Für UFC Strallegg gab es in der Partie gegen SV Rohrbach, an deren Ende eine 1:4-Niederlage stand, nichts zu holen. Die Überraschung blieb aus: Gegen Rohrbach kassierte Strallegg eine deutliche Niederlage.

UFC Bäckerei Felber Strallegg geriet schon in der zweiten Minute in Rückstand, als Marco Wieser das schnelle 1:0 für den SV Schermann Erdbau Rohrbach erzielte. Nach einer Balleroberung in der gegnerischen Hälfte drückte er den Ball über die Linie. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Nach dem Wiederbeginn übernahmen die Hausherren kurz das Kommando und Roland Weber traf mit einer abgerissenen Flanke genau ins Kreuzeck und stellte auf 1:1 (56.). Die Gäste wachten jetzt wieder auf und nahmen das Heft in die Hand - Peter Schermann versenkte die Kugel per Kopf zum 2:1 (63.). In der 68. Minute erhöhte Florian Wukits auf 3:1 für SV Rohrbach. Das aggressive Gegenpressing der Rohrbacher zeigte auch in der 73. Minute seine Wirkung - Marcel Storer legte zum 4:1 zugunsten der Gäste nach. Am Ende behielt Rohrbach gegen Strallegg die Oberhand.

UFC Bäckerei Felber Strallegg muss den Kampf um den Klassenverbleib in der Rückrunde vom 13. Platz angehen. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden der Heimmannschaft liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 41 Gegentreffer fing. In dieser Saison sammelte UFC Bäckerei Felber Strallegg bisher drei Siege und kassierte zehn Niederlagen.

Die drei ergatterten Zähler geben den Aufstiegshoffnungen von SV Schermann Erdbau Rohrbach weitere Nahrung. Mit 40 geschossenen Toren gehört die Schweiger-Elf offensiv zur Crème de la Crème der Unterliga Ost. Die bisherige Spielzeit von SV Rohrbach ist weiter von Erfolg gekrönt. Rohrbach verbuchte insgesamt neun Siege und zwei Remis und musste erst zwei Niederlagen hinnehmen.

SV Schermann Erdbau Rohrbach wandert mit nun 29 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von UFC Strallegg gegenwärtig trist aussieht.

Stimme zum Spiel:

Christoph Schweiger, Trainer Rohrbach:

„Ich bin mit der Hinrunde sehr zufrieden. Wir haben genau das erreicht, was wir uns vorgenommen haben. Wir greifen im Frühjahr jetzt voll auf den Titel an.

Unterliga Ost: UFC Bäckerei Felber Strallegg – SV Schermann Erdbau Rohrbach, 1:4 (0:1)

2 Marco Wieser 0:1

56 Roland Weber 1:1

63 Peter Schermann 1:2

68 Florian Wukits 1:3

73 Marcel Storer 1:4

