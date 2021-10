Drei-Tore-Gala: Kollmann schießt USC Bad Blumau ab!

Details Samstag, 30. Oktober 2021 09:32

Nichts zu holen gab es für USC Rogner Bad Blumau bei USV BT-Group Pircha. Die Heimmannschaft erfreute ihre Fans mit einem 3:1. Auf dem Papier ging USV Pircha als Favorit ins Spiel gegen USC Bad Blumau – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Thomas Kollmann brachte Bad Blumau in der 26. Minute ins Hintertreffen. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Nikola Pesec war zur Stelle und markierte das 1:1 von USC Rogner Bad Blumau (47.). Mit einem schnellen Doppelpack (79./83.) zum 3:1 schockte Kollmann die Gäste. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Pircha USC Bad Blumau 3:1.

USV BT-Group Pircha schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 19 Zähler in die Höhe. Sechs Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat USV Pircha derzeit auf dem Konto. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird Pircha die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Bad Blumau stellt die anfälligste Defensive der Unterliga Ost und hat bereits 45 Gegentreffer kassiert. USC Rogner Bad Blumau muss den Kampf um den Klassenverbleib in der Rückrunde vom zwölften Platz angehen. USC Bad Blumau musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Bad Blumau insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Unterliga Ost: USV BT-Group Pircha – USC Rogner Bad Blumau, 3:1 (1:0)

26 Thomas Kollmann 1:0

47 Nikola Pesec 1:1

79 Thomas Kollmann 2:1

83 Thomas Kollmann 3:1

