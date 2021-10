Winterkönig: Erfolgsserie von Greinbach setzt sich gegen Pöllauberg fort

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 10:30

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von USV Pöllauberg und Tus Greinbach, die mit 1:2 endete. Pöllauberg erlitt gegen Greinbach erwartungsgemäß eine Niederlage.

Der TuS Greinbach feierte nach dem Spiel den Herbstmeistertitel

Zu Beginn war das Spiel von viel Kampf geprägt, Pöllauberg verteidigte geschickt, stand sehr tief und ließ dem Gegner kaum Platz für Möglichkeiten. In der 26. Minute kam das Leder nach einem Eckball vor den Beinen von Jan Krutzler zum Liegen und er drückte den Ball zum 0:1 über die Linie. Die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten - Rainer Doppelhofer versenkte den Ball in der 39. Minute im Netz der Gäste. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. In Minute 50 zelebrierten die Gäste wunderschönen Angriffsfußball - Maximillian Zisser spielte einen Traumpass auf Florian Fuchs, dieser übergab an Oliver Mogg und Letzterer schob zum 1:2 ein. Bis zum Schluss änderte sich am Ergebnis nichts mehr - der Tus Greinbach schlug den USV Pöllauberg mit 2:1.

Trotz der Schlappe behält Pöllauberg den siebten Tabellenplatz bei. Sechs Siege, drei Remis und vier Niederlagen haben die Gastgeber derzeit auf dem Konto. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte USV Pöllauberg nur fünf Zähler.

Die drei ergatterten Zähler geben den Aufstiegshoffnungen von Greinbach weitere Nahrung. Mit beeindruckenden 41 Treffern stellt der Ligaprimus den besten Angriff der Unterliga Ost. Zehn Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Tus Greinbach. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird Greinbach die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Stimmen zum Spiel:

Martin Korherr, Trainer Greinbach:

"Es war das erwartet schwere Spiel, Pöllauberg hat sehr gut verteidigt. Am Ende waren wir der glücklichere Sieger. Die Saison selbst ist super gelaufen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten haben wir einige Änderungen durchgeführt, die sich richtig gut ausgewirkt haben. Mit jedem Sieg haben wir mehr Selbstvertrauen erlangt und richtig schönen Fußball gespielt. Wir sind sehr zufrieden, wollten vorne mitspielen, der Herbstmeistertitel ist eine Momentaufnahme. Wir haben erst eine halbe Saison gespielt und müssen schauen wie es im Frühjahr weitergeht."

Unterliga Ost: USV Pöllauberg – Tus Greinbach, 1:2 (1:1)

26 Jan Krutzler 0:1

39 Rainer Doppelhofer 1:1

50 Oliver Mogg 1:2

by ReD

Foto: TuS Greinbach/Facebook

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!