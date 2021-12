In guter Hoffnung: Greinbach will es wissen

Details Mittwoch, 29. Dezember 2021 08:46

137 Tage lang ruht das runde Leder im steirischen Unterhaus. Vorneweg stellt der TUS Greinbach in der Unterliga Ost, mit einem Punkt Punkt Vorsprung, einmal mehr das Maß aller Dinge dar. Dahinter lauert das bis in die Zehenspitze motivierte SV Rohrbach. Ligaportal Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Weiß-Grünen Amateur-Fußball zu erkunden.

Der TUS Greinbach ist verdienter Herbstmeister und will auch am Ende in der Tabelle oben stehen.

Obmann Gottfried Gleichweit stellt sich den acht Fragen:

Wie ist der Herbstdurchgang zu bewerten?

„Wenn man von Platz eins lacht, muss man natürlich im Großen und Ganzen zufrieden sein. Was wir noch verbessern könnten, ist unsere Chancenverwertung, die ab und zu zu wünschen übrig lässt.“

Wie ist die Stimmung im Verein?

„Der Zusammenhalt und die Stimmung im Verein sind optimal.“

Gibt es Transfers zu vermelden?

„Da gibt es derzeit nichts zu vermelden.“

Auf welchen Positionen ist Handlungsbedarf gegeben?

„Mit unserem ausgelichenen Kader, den wir jetzt haben, sehe ich keinen Handlungsbedarf.“

Gibt es verletzte Spieler?

„Derzeit keine, ich hoffe, dass das auch im Frühjahr so bleibt und wünsche jedem Spieler im steirischen Unterhaus eine verletzungsfreie Frühjahrssaison.“

Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

„Dass wir für unsere Zuseher einen interessanten und offensiven Fußball spielen, dann bin ich zuversichtlich, dass wir am Ende vielleicht ganz vorne sind.“

Wie weit könnte Covid-19 der Punktejagd einen Strich durch die Rechnung machen?

„Natürlich hoffe ich, dass die Frühjahrssaison sportlich zu Ende gespielt werden kann und wir Corona hinter uns lassen können bzw. dass sich die Situation im Allgemeinen einigermaßen verbessert.“

Wer sind die Meisterkandidaten?

„Die ersten sechs Mannschaften sind nur durch sechs Punkte getrennt. Einen klaren Favoriten sehe ich momentan nicht.“

by: Roo

Foto: TUS Greinbach/Facebook

