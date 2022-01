Minimalziel: Pircha pendelt sich im gesicherten Mittelfeld ein

Details Dienstag, 04. Januar 2022 21:04

137 Tage lang ruht das runde Leder im steirischen Unterhaus. Von ganz oben in der Tabelle der Unterliga Ost lacht nach der Herbstrunde der TUS Greinbach. mit einem Punkt Punkt Vorsprung, einmal mehr das Maß aller Dinge dar. Auf Platz zwei ist der SV Rohrbach mit nur einem Zähler weniger zu finden. Dahinter lauert mit fünf Zählern Rückstand der SC ProfiMax Burgau am dritten Tabellenplatz. Dem USB BT-Group Pircha fehlen am achten Platz, satte elf Punkte auf den Ersten. Ligaportal Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Weiß-Grünen Amateur-Fußball zu erkunden.

Der USV BT Pircha will die Liga besser kennenlernen und peilt einen Platz unter den Top-5 an.

Der sportliche Leiter Christian Almer stellt sich den acht Fragen:

Wie ist der Herbstdurchgang zu bewerten?

„Durchschnittlich! Bestimmt waren die Erwartungen jedes Einzelnen im Verein größer obwohl wir als Liganeuling nicht wussten wo wir stehen werden. Die Ausgangslage war aber bereits eine Woche vor Meisterschaftsstart eine, die eine absolute Notsituation für die weiteren Wochen darstellte. Schlussendlich nehmen wir die bis jetzt erreichten 19 Punkte natürlich gerne mit, wenngleich es sehr schade ist was eigentlich mehr drinnen gewesen wäre. Aber hätti wari gibt es im Fußball nun mal nicht!“

Wie ist die Stimmung im Verein?

„Die Stimmung ist wie immer sehr gut. Leider konnten die Treffen aufgrund der Pandemie nicht immer in dem Ausmaß stattfinden wie wir es gewohnt waren.“

Gibt es Transfers zu vermelden?

„Wir haben bereits eine Personalie fixiert und sind bei zwei weiteren sehr weit."

Auf welchen Positionen ist Handlungsbedarf gegeben?

„Wir versuchen jemanden fürs Zentrum und in der Innenverteidigung dazuzugewinnen um etwas breiter aufgestellt zu sein.“

Gibt es verletzte Spieler?

„Darüber könnte man jetzt einen Roman verfassen. Leider waren die meisten Verletzungen fatal und sehr langwierig. Gegen Mitte der Meisterschaft hatte unsere Verletzungsmisere die Höchstzahl von eun Mitspielern erreicht! Ein großes Dankeschön gilt alten Weggefährten die noch einmal ihre Fußballschuhe schnürten!“

Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

„Soviel verletzte Spieler wie möglich wieder in das Mannschaftstraining zu integrieren wird das Hauptziel sein! Die Stadien und die Liga noch etwas besser kennenlernen wird ein weiteres sein. Und sofern diese zwei Punkte möglich sind, hoffen wir noch einen Platz in den Top-Fünf erreichen zu können.“

Wie weit könnte Covid-19 der Punktejagd einen Strich durch die Rechnung machen?

„Ich hoffe nur, dass sobald wie möglich wieder Normalität einkehrt, denn das wird wichtig sein für unseren Sport!“

Wer sind die Meisterkandidaten?

„Aufgrund der Pandemie kann man natürlich nie sagen wie sich die Dinge entwickeln aber mal davon abgesehen, war für mich Greinbach die Mannschaft mit dem meisten Potential für den Meistertitel!“

by: Roo

Foto: Pircha/Facebook

