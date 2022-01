Raus aus dem Keller: Strallegg mit dem klar definierten Saisonziel

Details Dienstag, 18. Januar 2022 10:19

137 Tage lang ruht das runde Leder zumeist im steirischen Unterhaus. Von ganz oben in der Tabelle in der UNTERLIGA OST lacht nach der Herbstrunde, der TUS GREINBACH, gefolgt vom SV Schermann Erdbau ROHRBACH. Für den UFC Bäckerei Felber STRALLEGG hingegen läuft es ganz und gar nicht wunschgemäß. Mit dürftigen 9 Punkten aus 13 Spielen ist man am vorletzten Tabellenplatz zu finden. Was aber otimistisch stimmt ist die Tatsache, dass der Punkteabstand zu den rettetenden Plätzen kein großer ist. Ligaportal.Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Grün-Weißen Amateur-Fußball zu erkunden. Sektionsleiter Roland Wurm stellt sich den 10 neu überarbeitenden Fragen:

WIE IST DER HERBSTDURCHGANG ZU BEWERTEN?

"Der Herbstdurchgang ist leider überhaupt nicht so gelaufen, wie wir uns das gewünscht hätten. Die dünne Kaderdecke war hier sicher unser größter Gegner und da muss der Hebel ganz klar in unseren Reihen angesetzt werden. Sich auf Verletzungen und dergleichen aufzuhängen, wie in so vielen Interviews gelesen, ist mir zu einfach."

WO SIND DIE STÄRKEN BZW. WO GILT ES DEN HEBEL ANZUSETZEN?

"Mit nur 9 Punkten im Herbst, gilt es überall anzusetzen und daran werden wir in der Vorbereitung hart arbeiten."

WIRD SICH IN DER WINTERPAUSE BEZÜGLICH DER TRANSFERS ETWAS IM MANNSCHAFTSKADER VERÄNDERN, GIBT ES AB- ODER ZUGÄNGE?

"Wir haben mehrere Abgänge, die sich nach Anger, Feldbach und Kroatien aufteilen. Wir haben mit Anton Gissing, einen starken Tormann aus Waisenegg ausgeliehen und 3 junge Burschen aus der Region werden uns verstärken. Ob sich noch etwas tut, wird sich die nächsten Tage entscheiden."

AUF WELCHEN POSITIONEN IST HANDLUNGSBEDARF GEGEBEN?

"Ich denke nicht, dass es von einzelnen Positionen abhängt, wir brauchen im Frühjahr ein starkes Kollektiv."

13 Herbstspiele - 9 Punkte: Für den UFC Strallegg geht es in der Rückrunde darum, das Abstiegsgespenst schnellstmöglich zu verscheuchen.

GIBT ES VERLETZTE SPIELER?

"Derzeit ist der Kader fit und das wünsche ich mir und meinen Jungs für das ganze Frühjahr."

HABEN DIE SPIELER EINEN HOME-TRAININGSPLAN BEKOMMEN UND WANN IST BZW. WAR DER ERSTE TRAININGSTAG IM FREIEN?

"Unsere Spieler haben kein detailliertes Heim-Programm bekommen, es wurde mehr auf Eigeninitiative und Gruppendynamik gesetzt. Starten werden wir am 24.01. auf unserer Kunstrasenanlage."

WELCHE ZIELE HAT MAN SICH FÜR DIE RÜCKRUNDE GESETZT?

"Wir möchten aus dem Tabellenkeller weg. Klar wird das schwierig, aber wir werden es mit aller Kraft versuchen und davon sind wir auch überzeugt."

ES IST ZU ERWARTEN, DASS EINE MÖGLICHE FRÜHJAHRSSAISON NUR UNTER EINER 2G-REGELUNG ABGEHALTEN WERDEN KANN. WIE IST ES UM DIE IMPFBEREITSCHAFT IM TEAM BESTELLT?

"Bei uns sind alle geimpft, mehr gibt es zu diesem Thema nicht zu sagen."

WER SIND DIE MEISTER-KANDITATEN?

"Ich tippe auf Greinbach, die seit Jahren tolle Arbeit machen und einen respektvollen Umgang pflegen."

DIESEN TRAINER BZW. SPIELER WÜRDE ICH GERNE FÜR MEINEN VEREIN VERPFLICHTEN? ;-)

"Christian Streich (Freiburg) leistet seit Jahrzenten unfassbare Arbeit und über einen Erling Haaland (Dortmund) würde ich mich auch freuen."

Bild: UFC Strallegg

© Robert Tafeit