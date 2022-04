Souveräner Auftritt: Rohrbach gibt sich keine Blöße in Bad Blumau

Details Samstag, 16. April 2022 08:38

USC Bad Blumau kam gegen SV Rohrbach mit 0:5 unter die Räder. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Rohrbach. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Das Hinspiel beider Teams war 3:0 für die Gäste geendet.

Rohrbach ist das dominierende Team

Der SV Schermann Erdbau Rohrbach ging durch Philip Tauss in der dritten Minute in Führung. Bereits in der 13. Minute erhöhte Marcel Storer den Vorsprung von SV Rohrbach. Peter Schermann gelang ein Doppelpack (16./22.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Bad Blumau ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von Rohrbach.

Der Hausherr bleibt ohne Torerfolg

Eigentlich war USC Rogner Bad Blumau schon geschlagen, als Schermann das Leder zum 0:5 über die Linie beförderte (59.). Am Ende fuhr SV Rohrbach einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte SV Schermann Erdbau Rohrbach bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man USC Bad Blumau in Grund und Boden spielte. Damit bleiben die Gäste an der Tabellenspitze. Zweiter ist Greinbach. Der Dritte Hartberg/Umgebung büßte zuhause gegen Weiz II wichtige Punkte ein.

Bad Blumau findet sich in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Mit 66 Toren fing sich die Heimmannschaft die meisten Gegentore in der Unterliga Ost ein. USC Rogner Bad Blumau kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 14 summiert. Ansonsten stehen noch drei Siege und ein Unentschieden in der Bilanz.

Die Offensive von SV Schermann Erdbau Rohrbach in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch USC Bad Blumau war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 53-mal schlugen die Angreifer von SV Rohrbach in dieser Spielzeit zu. Die bisherige Spielzeit von Rohrbach ist weiter von Erfolg gekrönt. SV Schermann Erdbau Rohrbach verbuchte insgesamt 13 Siege und drei Remis und musste erst zwei Niederlagen hinnehmen.

Nach der klaren Niederlage gegen SV Rohrbach ist Bad Blumau weiter das defensivschwächste Team der Unterliga Ost. USC Rogner Bad Blumau steckt nach sieben Partien ohne Sieg im Schlamassel, während Rohrbach mit aktuell 42 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Am kommenden Samstag tritt USC Bad Blumau bei USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung an, während SV Schermann Erdbau Rohrbach einen Tag zuvor RB Felber Schokoladen Birkfeld empfängt.

Stimme zum Spiel:

Michael Halwachs, Sektionsleiter Rohrbach:

"Der Sieg geht, auch in dieser Höhe, vollends in Ordnung. Bei mehr Nachdruck hätte die Sache auch höher ausfallen können. Jetzt gilt es weiter konstant aufzutreten."

Startformationen:

Bad Blumau: Armin Koller, David Koller, Paul Josef Janser, Tadej Stiplosek, Matej Jukic, Michael Lazanyi (K), Florian Lueger, Jonathan Hanfstingl, Christian Taucher, Marcel Reisner, Josip Cvilko

Rohrbach/L.: Raphael Siedl (K), Mario Guberac, Kevin Zsifkovits, Mag. Peter Schermann, Marcel Storer, Fabian Peinthor, Jannik Andiel, Nico Resch, Roland Lechner, Philip Tauss, Enes Rujović



Safenstadion, 50 Zuseher, SR: Martin Grain

© Robert Tafeit