5 Sieg infolge: Hartberg/U. gibt sich auch in Burgau keine Blöße

Mit dem SC Burgau und dem USV Hartberg/U. trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für SC Profi Max Burgau schien Hartberg/U aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:4-Niederlage stand. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 1:1 die Punkte geteilt.

Vorerst begegnet man einander auf Augenhöhe

Jakob Mogg brachte SC Burgau in der 32. Minute ins Hintertreffen. USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung nahm die knappe Führung mit in die Kabine. In der ersten Hälfte halten sich am kleinen Platz die Spielanteile noch die Waage. Wenn aber schon zum erkennen ist, dass die Gäste inbegriff sind, mehr und mehr die Spielkontrolle zu erlangen. Es geht mit der knappen Eintoreführung in die Halbzeitpause.

Jetzt fabrizieren die Gäste Nägel mit Köpfen

Jakob Mogg schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (50.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Niklas Mogg, als er das 3:0 für USV Hartberg/U. besorgte (53.). Eigentlich war SC Profi Max Burgau schon geschlagen, als Martin Mogg das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (57.). Am Ende hieß es für Hartberg/U: drei Punkte auf des Gegners Platz durch einen Auswärtserfolg bei SC Burgau.

Kurz vor Saisonende besetzt SC Profi Max Burgau mit 31 Punkten den vierten Tabellenplatz. Die gute Bilanz des Gastgebers hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte SC Burgau bisher 9 Siege, vier Remis und drei Niederlagen.

Trotz des Sieges bleibt USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung auf Platz drei. Die Saison des Gasts verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von 11 Siegen, drei Remis und nur drei Niederlagen klar belegt. USV Hartberg/U. scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Am nächsten Samstag (18:00 Uhr) reist SC Profi Max Burgau zu UFC Bäckerei Felber Strallegg, am gleichen Tag begrüßt Hartberg/U die Reserve von SC ELIN Weiz vor heimischem Publikum.

Stimme zum Spiel:

Patrick Gruber, Trainer Hartberg/U::

"Wir haben unsere Vorgaben am kleinen Platz eingehalten bzw. geht der Sieg vollends in Ordnung. Mal sehen was sich in der Punktejagd noch so ergibt. Wir sind jedenfalls bereit, wenn es darum geht, als lachender Dritter einzuspringen."

Startformationen:

Burgau: Jakob Ifkowitsch - Cosmin-Adrian Luput, Sebastian Schalk, Erik Taucher, Matthias Kummer (K) - Markus Trummer, Fabian Fuchs, David Kummer, Istvan Balla - Christopher Feiner, Pascal Weinzettl

Hartberg/U.: Marcel Lebenbauer - Florian Rinnhofer, Lukas Kleinhappl , BEd (K), Luca Tiemo Joshua Pfeiffer - Josef Pöltl, Martin Mogg, Niklas Mogg, Lukas Doppelhofer, Jakob Mogg - Pascal Archan, Gernot Kraussler

Sportplatz Burgau, 120 Zuseher, SR: Engelbert Schlegl

© Robert Tafeit

Unterliga Ost: SC Profi Max Burgau – USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung, 0:4 (0:1)

57 Martin Mogg 0:4

53 Niklas Mogg 0:3

50 Jakob Mogg 0:2

32 Jakob Mogg 0:1