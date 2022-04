Favoritenrolle erfüllt: Gross Steinbach mit dem ungefährdeten Dreier gegen Gutenberg

Details Samstag, 30. April 2022 07:34

Der SV Gutenberg konnte die Union Gross Steinbach nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 2:5. Als Favorit rein – als Sieger raus. Gross Steinbach hat alle Erwartungen erfüllt. Das Hinspiel hatte Gutenberg mit 2:1 knapp für sich entschieden.

Die erste Hälfte verläuft soweit ausgeglichen

Georg Voit trug sich in der zwölften Spielminute in die Torschützenliste ein. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Obwohl Bemühungen waren beiderseits gegeben. Aber die beiden Defensivreihen gaben sich keine Blöße. So gelang es über weite Strecken die Schotten dicht zu machen. Im zweiten Durchgang war dann wesentlich mehr Action gegeben.

Im zweiten Abschnitt fallen 6 Tore

Voit schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (49.). Für das 3:0 von Gr. Steinbach sorgte Jonas Pascal Maier-Sampt, der in Minute 65 zur Stelle war. Elias Jud beförderte das Leder zum 1:3 von SV Gutenberg über die Linie (69.). Mit dem zweiten Treffer des Abwehrspielers rückte das Schlusslicht wieder ein wenig an Union Gross Steinbach heran (71.). Für den nächsten Erfolgsmoment von Gross Steinbach sorgte Georg Maier (80.), ehe Leo Kovacic das 5:2 markierte (93.). Ein starker Auftritt ermöglichte den Gastgebern am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Gutenberg.

Bei Gr. Steinbach präsentierte sich die Abwehr angesichts 48 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (51). In der Endphase des Fußballjahres rangierte Union Gross Steinbach im unteren Mittelfeld. Gross Steinbach bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt 8 Siege, zwei Unentschieden und 10 Pleiten. Gr. Steinbach erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

SV Gutenberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. 14 – 60 das Torverhältnis des Gasts spricht eine mehr als deutliche Sprache. Nun musste sich Gutenberg schon 16-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte SV Gutenberg die dritte Pleite am Stück.

Während Union Gross Steinbach am Freitag, den 06.05.2022 (19:30 Uhr) bei USV BT-Group Pircha gastiert, steht für Gutenberg einen Tag später (17:00 Uhr) vor heimischer Kulisse ein Schlagabtausch mit SV Schermann Erdbau Rohrbach auf der Agenda.

Stimme zum Spiel

Christian Maier, Trainer Gross Steinbach:

"Das war ein super Beginn von uns, aber durch eine Dummheit haben wir den Gegner bei 3:0 ins Spiel zurück gebracht. Gutenberg hat dann aufgemacht und wir haben die Treffer 4 und 5 erzielt."

© Robert Tafeit

Unterliga Ost: Union Gross Steinbach – SV Gutenberg, 5:2 (1:0)

93 Leo Kovacic 5:2

80 Georg Maier 4:2

71 Elias Jud 3:2

69 Elias Jud 3:1

65 Jonas Pascal Maier-Sampt 3:0

49 Georg Voit 2:0

12 Georg Voit 1:0