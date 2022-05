Erfolgreicher Einstand: Blumau-Trainer Zink legt Strallegg auf die Bretter

Details Samstag, 07. Mai 2022 07:00

Am Freitag trafen der UFC Strallegg und der USC Bad Blumau aufeinander. Das Match entschieden die Gäste mit 2:0 für sich. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen, Bad Blumau hatte sie letztendlich mit 2:1 für sich entschieden. Damit legte Trainer Rudolf Zink einen gelungen Einstand bei Bad Blumau hin.

Rudolf Zink löste Oliver Handler auf der Betreuerbank des USC Bad Blumau ab

Mit Torchancen geht man sparsam um

In der 27. Minute ging USC Rogner Bad Blumau in Front. David Koller war es, der vor 100 Zuschauern mit einem abgefälschten Schuss zur Stelle war. Mit einem Tor Vorsprung für USC Bad Blumau ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Strallegg war in Summe betrachtet vor dem Tor wesentlich präsenter, aber die Zink-Truppe wusste die Gunst der Stunde entsprechend zu nützen.

Die Gäste sind das effizientere Team

Ähnliches Bild dann nach Wiederbeginn. Erneut sind es die Hausherren die auf einen Treffer aus sind. Aber die Gäste lassen nicht viel zu bzw. gelingt es dann mit einem Freistoßball mit 0:2 in Führung zu gehen. Matej Jukic machte in der 83. Minute das zweite Tor von Bad Blumau perfekt. Schiedsrichter Sead Peckovic beendete schließlich das Spiel und somit kassierte Strallegg eine schmerzliche Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf.

Der Gastgeber rangiert im unteren Mittelfeld. Nun musste sich UFC Bäckerei Felber Strallegg schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte UFC Strallegg die dritte Pleite am Stück.

Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität von USC Rogner Bad Blumau unteres Mittelfeld. USC Bad Blumau bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und 16 Pleiten. Nach neun sieglosen Spielen ist Bad Blumau wieder in der Erfolgsspur.

Am kommenden Samstag trifft Strallegg auf USC Inseltown RB Fandler Öle Sonnhofen, USC Rogner Bad Blumau spielt am selben Tag gegen TuS Spitzer Engineering Vorau.

Stimme zum Spiel:

Roland Wurm, Sportlicher Leiter Strallegg:

"„Blumau hat den Sieg heute erzwungen und dann auch verdient. Eine deutliche Leistungssteigerung wird im nächsten Auswärtsspiel nötig sein, um Punkten zu können.“

Startformationen:

Strallegg: Anton Gissing, Jaka Kuhar, Marcell Wallner, Lukas Königshofer, Mag. phil. Gregor Weissensteiner (K), Christoph Baumegger, Andreas Friesenbichler, David Friesenbichler, Florian Fuchs, Stefan Klaftenegger, Boban Vasov

Bad Blumau: Simon Csecsinovits, Tobias Lechner, Felix Jörger, David Koller, Paul Josef Janser, Tadej Stiplosek, Matej Jukic, Michael Lazanyi (K), Florian Lueger, Christian Taucher, Josip Cvilko



Joglland-Arena, 60 Zuseher, SR: Sead Peckovic

Fotocredit: Privat

© Robert Tafeit

