Auswärtssieg: Hartberg/U. versteht es in Birkfeld groß aufzutrumpfen

Details Sonntag, 12. Juni 2022 06:57

USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung ließ RB Felber Schokoladen Birkfeld im letzten Spiel keine Chance und siegte mit 5:1. USV Hartberg/U. ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Union Birkfeld einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatte Hartberg/U einen 1:0-Sieg für sich verbucht.

Birkfeld gerät ins Hintertreffen

Der Gast erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Pascal Archan traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Jakob Mogg erhöhte den Vorsprung von USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung nach 24 Minuten auf 2:0. USV Hartberg/U. hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung.

Hartberg/U. ist klar federführend

Für ruhige Verhältnisse sorgte Mogg, als er das 3:0 für Hartberg/U besorgte (46.). Mit dem 4:0 durch Niklas Mogg schien die Partie bereits in der 52. Minute mit USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung einen sicheren Sieger zu haben. In der 59. Minute legte Johannes Kratzer zum 5:0 zugunsten von USV Hartberg/U. nach. Luca Domaingo erzielte in der 62. Minute den Ehrentreffer für Birkfeld. Nach der Beendigung des Spiels durch den Schiedsrichter feierte Hartberg/U einen dreifachen Punktgewinn gegen RB Felber Schokoladen Birkfeld.

Unterschiedliche Bilanzen

Im Angriff des Heimteams fehlte es in diesem Fußballjahr eindeutig an Durchschlagskraft, was an 38 geschossenen Toren in der Saisonstatistik eindeutig ablesbar ist. Zum Saisonende hat Birkfeld neun Siege, zwölf Niederlagen und fünf Unentschieden auf dem Konto stehen.

USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung rief diese Saison immer wieder gute Leistungen ab und belohnte sich am Ende mit dem dritten Tabellenplatz. Damit dürfte USV Hartberg/U. in der nächsten Spielzeit oben ein Wort mitreden wollen. Während Hartberg/U an vorderster Front zu beeindrucken wusste und 65 Treffer markierte, klappte es in der Defensive weniger. 54 Gegentreffer musste USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung hinnehmen. USV Hartberg/U. weist mit 15 Siegen, drei Unentschieden und acht Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor.

Stimme zum Spiel:

Patrick Gruber, Trainer Hartberg/Umgebung:

"Wir wollten den Schwung aus dem Rohrbach Spiel mitnehmen und den Gegner früh unter Druck setzen und im besten Fall früh in Führung gehen. Dies ist uns diesmal gut gelungen und nach der Führugen hatten wir zahlreiche, gut rausgespielte Chancen. Kurze nach der Pause mit den abermals schnellen 2 Toren war die Partie dann entschieden, die Kräften wurden weniger und Birkfeld kam die letzen 25 Minuten zu einigen Torchancen weil wir zu viele Eigenfehler im Spielaufbau hatten. Es war dennoch ein gelungener und auch verdienter Abschluss der Saison."

Startformationen:

Birkfeld: Patrick Königshofer - David Reitbauer, Lukas Elmleitner - Lukas Wurm (K), Luca Domaingo, Ing. Philipp Reinprecht, Daniel Windhaber, Nicolas Hutter - Markus Grünanger, Michael Windhaber, Vito Lapic

Hartberg/U.: Marcel Lebenbauer - Florian Rinnhofer, Lukas Kleinhappl , BEd (K), Luca Tiemo Joshua Pfeiffer - Martin Mogg, Niklas Mogg, Johannes Kratzer, Lukas Doppelhofer - Jakob Mogg, Pascal Archan, Gernot Kraussler



Robert Almer Stadion, 80 Zuseher, SR: David Novak

© Robert Tafeit

