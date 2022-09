Klatsche für SV Rohrbach bei Gross Steinbach!

Details Samstag, 03. September 2022 10:01

Die gute Serie von SV Schermann Erdbau Rohrbach seit dem Saisonbeginn ist gerissen. Die Gäste verloren gegen Union Gross Steinbach mit 0:4 und steckten damit die erste Saisonniederlage ein. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Gross Steinbach wusste zu überraschen.

100 Zuschauer sahen, wie Matthias Josef Voit in der vierten Minute das 1:0 für den Gastgeber markierte. Michael Voit trug sich in der 34. Spielminute in die Torschützenliste ein und erhöhte auf 2:0. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (44.) baute Leo Kovacic die Führung von Gr. Steinbach aus - 3:0. Der tonangebende Stil von Union Gross Steinbach spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider.

Groß Steinbach nach wie vor gut in den Zweikämpfen. Einsatz und Wille gehören hervorgehoben. Der Trainer hat sein Team gut eingestellt Michael Halwachs, Ticker-Reporter

Zoltan Toth besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für Gross Steinbach (77.) und sorgte für klare Verhältnisse.

Für Union Gross Steinbach gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sieben Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Gross Steinbach im Klassement nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Gr. Steinbach bei.

Bei Rohrbach präsentierte sich die Abwehr angesichts elf Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (12). Nach fünf gespielten Runden gehen bereits zehn Punkte auf das Konto von SV Schermann Erdbau Rohrbach und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz.

Am kommenden Freitag trifft Union Gross Steinbach auf USV Raiffeisen Wirtschaft Dechantskirchen (19:00 Uhr), SV Rohrbach reist tags darauf zu USC Sonnhofen/Rabenwald (17:00 Uhr).

Unterliga Ost: Union Gross Steinbach – SV Schermann Erdbau Rohrbach, 4:0 (3:0)

77 Zoltan Toth 4:0

44 Leo Kovacic 3:0

34 Michael Voit 2:0

4 Matthias Josef Voit 1:0