Spiel-Satz-Sieg: Hartberg/Umgebung besiegt Pöllauberg mit 6:0

Details Samstag, 03. September 2022 09:23

USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. 150 Zuseher mussten eine sehr einseitige Partie verfolgen, bei der Niklas und Jakob Mogg mit jeweils zwei Treffern zu den gefeierten Helden des USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung wurden.

Die Gäste sorgen rasch für klare Fronten

Ein Doppelpack brachte die Gäste in eine komfortable Position: Jakob Mogg war gleich zweimal zur Stelle (3./16.). Filip Misimi legte in der 26. Minute zum 3:0 für USV Hartberg/U. nach. Niklas Mogg vollendete zum vierten Tagestreffer in der 32. Spielminute. USV Pöllauberg ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von Hartberg/U.

Pöllauberg steht auf verlorenen Posten

Der fünfte Streich von USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung war kurz nach der Halbzeit Niklas Mogg vorbehalten (48.). Johannes Kratzer besorgte in der Schlussphase schließlich den sechsten Treffer für USV Hartberg/U. (75.). Der Schiedsrichter pfiff schließlich das Spiel ab, in dem Hartberg/U bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Pöllauberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist der Gastgeber auf Platz sieben abgerutscht. Zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von USV Pöllauberg bei.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Offensiv sticht USV Hartberg/U. in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 14 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Mit dem Sieg baute USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Hartberg/U drei Siege, ein Remis und kassierte erst eine Niederlage. USV Hartberg/U. ist seit vier Spielen unbezwungen.

Nächster Prüfstein für Pöllauberg ist SV Gutenberg (Freitag, 19:00 Uhr). Hartberg/U misst sich am selben Tag mit USV BT-Group Pircha (19:30 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Patrick Gruber, Trainer Hartberg/Umgebung:

"Wir wussten, wo wir den Gegner verwunden können und dies ist uns über 90 Minuten sehr gut gelungen. Wir hatten viel Kontrolle im Spiel, gute Ballbesitzphasen und liesen kaum Torchancen des Gegners zu. Gratuliere der Mannschaft zu dieser Top Leistung. Diesen Schwung gilt es nun mitzunehmen für die nächsten Aufgaben."

Startformationen:

Pöllauberg: Michael Tuttner - Lukas Vogl, Thomas Wiesenhofer, Thomas Schloffer - Marko Milicevic, Daniel Fetz, Tomaz Podgorelec, Rainer Doppelhofer, Florian Grasser (K) - Patrik Žekš, Lukas Tuttner

Hartberg/U.: Marcel Lebenbauer - Marin Tabakovic, Lukas Kleinhappl , BEd (K), Patrick Pichlbauer, Marc Hörzer - Josef Pöltl, Martin Mogg, Niklas Mogg, Lukas Doppelhofer - Jakob Mogg, Filip Misimi



Naturparkarena, 150 Zuseher, SR: Haris Mujacic

by: Roo

Unterliga Ost: USV Pöllauberg – USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung, 0:6 (0:4)

75 Johannes Kratzer 0:6

48 Niklas Mogg 0:5

32 Niklas Mogg 0:4

26 Filip Misimi 0:3

16 Jakob Mogg 0:2

3 Jakob Mogg 0:1