Spiel-Satz-Sieg: Gutenberg fertigt Pöllauberg mit 6:0 ab

SV Gutenberg kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch die Gastgeber wussten zu überraschen.

Gutenberg ist der Chef am Platz

In Topform präsentierte sich Lorenz Brander, der einen lupenreinen Hattrick markierte (3./26./35.) und USV Pöllauberg einen schweren Schlag versetzte. In der 14. Minute sieht der Gästespieler Lukas Vogl den roten Karton wegen Torchancenverhinderung. Zur Halbzeit blickte Gutenberg auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte.

Pöllauberg steht auf verlorenen Posten

Mit dem 4:0 von Thomas Thier für SV Gutenberg war das Spiel eigentlich schon entschieden (50.). Der fünfte Streich von Gutenberg war Lukas Oberlojer vorbehalten (60.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als SV Gutenberg für einen Treffer sorgte (91.). Der Unparteiische pfiff schließlich das Spiel ab, in dem Gutenberg bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Bei SV Gutenberg präsentierte sich die Abwehr angesichts 19 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (18). Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Gutenberg im Klassement nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz.

Pöllauberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste machten in der Tabelle einen Schritt nach vorne und stehen nun auf dem siebten Platz. Im Angriff von USV Pöllauberg herrscht Flaute. Erst sechsmal brachte Pöllauberg den Ball im gegnerischen Tor unter. Die Lage von USV Pöllauberg bleibt angespannt. Gegen SV Gutenberg musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Gutenberg tritt am kommenden Samstag bei USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung an, Pöllauberg empfängt am selben Tag USC Rogner Bad Blumau.

Startformationen:

SV Gutenberg: Marcel Pöttler, Daniel Wolf, Jürgen Gottlieb, Romeo Elias Krassnigg, Lukas Oberlojer, Thomas Thier, Florian Hutter (K), Elias Jud, Julian Reiter, Fabian Mußbacher, Lorenz Brander

Pöllauberg: Michael Tuttner - Lukas Vogl, Thomas Wiesenhofer, Thomas Schloffer - Marko Milicevic, Daniel Fetz (K), Tomaz Podgorelec, Michael Massing, Rainer Doppelhofer, Raphael Terler - Patrik Žekš



Alpenstadion, 95 Zusehrer, SR: Patrick Gehrer

Unterliga Ost: SV Gutenberg – USV Pöllauberg, 6:0 (3:0)

91 Juergen Gottlieb 6:0

60 Lukas Oberlojer 5:0

50 Thomas Thier 4:0

35 Lorenz Brander 3:0

26 Lorenz Brander 2:0

3 Lorenz Brander 1:0