Nachzüglersieg: Weiz II weist Burgau in die Schranken

Details Sonntag, 19. März 2023 12:04

Es ist soweit! Nun rollt das Leder auch in der Unterliga Ost wieder. Zum Auftakt trafen dabei der Tabellen-Nachzügler SC Weiz II auf den Mittelständler SC Burgau. Dabei verstanden es die Hausherren zu überraschen. So gelang es mit einem Sieg das Punktekonto auf zehn Zähler zu erhöhen.

Allen Grund zum Jubel hat der SC Weiz II, der den Burgauern drei Punkte abknöpfen konnte.

Man begegnet einander auf Augenhöhe

Zu Beginn der Begegnung gehen beide Mannschaften sehr verhalten an die Sache heran. Mit Fortdauer ist es dann der Tabellenletzte der mehr und mehr in das Spiel findet. In der 21. Minute schrammen die Hausherren nur knapp an einem Treffer vorbei. Florian Weiler trifft nur Aluminium. Effizienter agieren da dann schon die Burgauer. In der 33. Minute steht es 0:1 - Christopher Feiner trifft flach in die rechte Ecke. Sekunden vor dem Halbzeitpfiff kommt es dann zum 1:1. Auf der Gegenseite ist es Nicky Fatayi Brown Ugo, der zum 1:1-Halbzeitpfiff trifft.

Weiz II sorgt im Finish für die Entscheidung

Gelingt es den Weizern auch im zweiten Durchgang den Burgauern Paroli zu bieten? Diese Frage kann bejaht werden. Der Gastgeber versteht es bestens mit dem Gegenüber mitzuhalten. Vor allem der Torschütze Brown Udo kann sich immer wieder hervorragend in Szene setzen. In der 79. Minute bietet sich dann Burgau die Chance auf das Führungstor. Einen Lupu-Weitschuss kann aber Keeper Legat entschärfen. Die Schlussphase gehört dann aber den Weizern. 90. Minute: Peter Ebner markiert nach einem Dribbling das 2:1. 92. Minute: Philipp Hinterlegter setzt der Sache das Sahnehäubchen auf - Spielendstand: 3:1.

Trainer Mario Schalk (Weiz II):

„Das Spiel wurde von beiden Seiten her nervös angelegt. Das Ganze war ein einziges hin und her. Natürlich sind wir glücklich über die drei Punkte. Damit kommen wir unserem großem Ziel, dem Klassenerhalt, einen Schritt näher.“

Weiz II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Mit lediglich zehn Zählern aus zwölf Partien steht das Heimteam auf dem Abstiegsplatz. Mit erschreckenden 43 Gegentoren stellt SC ELIN Weiz II die schlechteste Abwehr der Liga. SC Weiz II bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und acht Pleiten. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für Weiz II, sodass man lediglich drei Punkte holte.

Bei SC Burgau präsentierte sich die Abwehr angesichts 31 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (33). Durch diese Niederlage fällt der Gast in der Tabelle auf Platz sechs zurück. Fünf Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat SC Profi Max Burgau derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Sonntag trifft SC ELIN Weiz II auf USV BT-Group Pircha, SC Burgau spielt tags zuvor gegen USV Pöllauberg.

Fotocredit: SC Weiz

by: Roo

Unterliga Ost: SC ELIN Weiz II – SC Profi Max Burgau, 3:1 (1:1)

92 Philipp Hinteregger 3:1

90 Peter Ebner 2:1

45 Nicky Fatayi Brown Ugo 1:1

32 Christopher Feiner 0:1

