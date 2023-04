Mayrhofer-Treffer sichert Last-Minute-Remis

Details Sonntag, 23. April 2023 17:48

Das Spiel zwischen USV Pöllauberg und SV Gutenberg endete 1:1. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier aktuell ebenbürtiger Teams gesprochen, obwohl die Gäste zuletzt besser in Form waren. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Gutenberg hatte im Herbst Pöllauberg im Hinspiel klar dominiert und am Ende deutlich mit 6:0 gesiegt.

USV Pöllauberg geriet schon in der siebten Minute bei wunderbarem Fußball-Wetter in Rückstand, als Elias Raith das schnelle 1:0 für SV Gutenberg erzielte. Nun drängten die Gastgeber auf den Ausgleich.

Gutenberg jetzt massiv am Schwimmen, Pöllauberg kommt dem Ausgleich näher. Mehrere Annäherungsversuche konnten zwar noch abgeblockt werden, aber wer weiß, wie lang noch. Foreverpiatek, Ticker-Reporter

So hatte Gutenberg zur Pause eine knappe 1:0 Führung auf dem Zettel stehen.

Kurz vor dem Abpfiff netzt Alexander Mayrhofer

Im ersten Abschnitt nach der Pause hatte die Heimmannschaft zahlreiche Chancen. Die Abwehr rund um Keeper Marcel Rössl hielt jedoch. Nach einer Stunde dann die Topmöglichkeit zum 2:0! Es blieb beim 1:0 für die Gäste und es entwickelte sich ein flottes Spiel in den nächsten Minuten. Als einige Zuschauer bereits die Gäste als Sieger der Begegnung sahen, schlug der Moment von Alexander Mayrhofer, der zum Ausgleich traf (88.). Schließlich gingen Pöllauberg und SV Gutenberg nach einem unterhaltsamen Spiel mit einer Punkteteilung auseinander.

So steht es um die beiden Teams

USV Pöllauberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Offensive des Gastgebers strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass Pöllauberg bis jetzt erst 28 Treffer erzielte. Zuletzt war bei USV Pöllauberg der Wurm drin. In den letzten fünf Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Auf dem 13. Platz der Hinserie nahm man von Gutenberg wenig Notiz. Der aktuell fünfte Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen.

Mit diesem Unentschieden verpasste USV Pöllauberg die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle steht Pöllauberg damit auch unverändert auf Rang elf. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Am kommenden Samstag trifft Pöllauberg auf USC Rogner Bad Blumau, SV Gutenberg spielt tags zuvor gegen USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung.

Stimmen zum Spiel

Peter Reiter, Trainer SV Gutenberg

"Die ersten 15 Minuten waren wir besser, sind auch gleich in Führung gegangen. Danach wurde Pöllauberg stärker, erarbeitete sich einige Chancen. Wir kamen aus Kontern immer wieder zu Möglichkeiten. Leider mussten wir kurz vor Schluss den Ausgleich hinnehmen. Am Ende ein Auswärtspunkt den wir gerne mitnehmen. Man hat gespürt, dass der Trainerwechsel bei Pöllauberg bereits ordentlich Wirkung zeigt."

Aufstellungen: Pöllauberg: Hrvoje Prusina - Lukas Vogl, Davor Rogac, Thomas Schloffer - Robin Wiesenhofer, Lorenz Rechling, Tomaz Podgorelec, Thomas Wiesenhofer, Dominik Maierhofer, Raphael Terler (K) - Alexander Mayrhofer

Ersatzspieler: Lukas Kitting, Daniel Fetz, Lukas Tuttner, Mario Schweighofer, Michael Massing, Martin Höfler

Trainer: Wolfgang Spörk

SV Gutenberg: Marcel Roessl, Daniel Wolf, Jürgen Gottlieb, Romeo Elias Krassnigg, Florian Hutter (K), Florian Wagner, Julian Reiter, Lorenz Brander, Michael Gehring, Elias Raith, Kilian Harrer

Ersatzspieler: Thomas Stadlhofer, Simon Harrer, Tobias Wiener, Fabian Bauer, Thomas Thier, Nick Eisner

Trainer: Peter Reiter Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: USV Pöllauberg – SV Gutenberg, 1:1 (0:1)

88 Alexander Mayrhofer 1:1

7 Elias Raith 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei