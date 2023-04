Pinggau-Friedberg gewinnt trefferreiches Match mit 4:3

Details Samstag, 29. April 2023 00:01

Der FC Pinggau-Friedberg und die Reserve von SC ELIN Weiz lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Die Ausgangslage sprach für Pinggau-Friedberg, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Die Gastgeber spielen eine beachtliche Rückrunde, der Gast steht auf dem letzten Tabellenplatz. Schon im Hinspiel hatten sich beide Seiten wenig geschenkt. Auch dieses Spiel war umkämpft und letztlich hatte die Heimmannschaft mit 3:2 gesiegt.

Führung nach sieben Minuten

Nach dem 1:5 letzte Woche in Burgau, hatte man sich am Freitagabend bei der Heimmannschaft einiges vorgenommen. In den Matchplan von Trainer Wolfgang Lechner passte es da perfekt, dass Schiedsrichter Vedad Emso nach sechs Minuten den ersten Penalty dieses Spiels pfiff. Domen Kostik verwandelte diesen souverän und so geriet der Tabellenletzte aus Weiz schon in der siebten Minute in Rückstand und Pinggau führte mit 1:0.

Es waren keine zwanzig Minuten gespielt als Lukas Pausakerl verletzt vom Feld musste. Er wurde durch Jürgen Lederer ersetzt. Noch in der ersten Hälfte erhöhte FC Pinggau-Friedberg auf 2:0 (38.). Mit der Führung für Pinggau-Friedberg ging es in die Halbzeitpause.

Torfestival in der zweiten Halbzeit

Patrick Durlacher war zur Stelle und markierte das 1:2 von Weiz II (52.). Das war der Anschlusstreffer und Weiz machte sich wieder Hoffnungen. Diese hielten jedoch keine zehn Minuten. Da pfiff der Referee erneut einen Elfer. Nun nahm sich Manuel Dorner das Leder und schoss die Kugel zum 3:1 für Pinggau über die Linie (63.). Mit dem zweiten Treffer von Durlacher rückte die SC Weiz Reserve wieder an den FC Pinggau-Friedberg heran (68.).

In der 79.Minute spielte Dorner seinen Mitspieler Höller genial an und der musste nur noch zum 4:2 einschieben (79.). Marko Prenkpalaj verkürzte per Freistoss aus über 20 Metern für den SC Weiz in der 89. Minute auf 3:4. Dabei blieb es dann auch am Ende. Pinggau holte gegen den Tabellenletzten die maximale Punkteausbeute und das ist doch immer das was zählt. Die Zuschauer sahen ein Torspektakel mit gutem Unterhaltungswert.

So steht es um die beiden Teams

Die Leistungssteigerung von FC Pinggau-Friedberg lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo Pinggau-Friedberg einen deutlich verbesserten vierten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang zehn ab. Im Tableau hatte der Sieg keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz acht. Sieben Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen hat der FC Pinggau-Friedberg derzeit auf dem Konto.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei Weiz II. Die mittlerweile 64 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Der neunte Rang der Rückrundentabelle ist Ausdruck der jüngsten Erfolgsgeschichte der Gäste. Wann bekommt SC Weiz II die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Pinggau-Friedberg ist man weitehin in der Bredouille. Die Stärke von Weiz II liegt in der Offensive – mit insgesamt 43 erzielten Treffern. SC ELIN Weiz II musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da man insgesamt auch nur fünf Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten düster, aber trotzdem nicht aussichtslos. Es geht ja bekanntlich knapp her ab Platz 11 in der Tabelle.

Kommenden Samstag, um 19:00 Uhr, tritt Pinggau-F. bei USV Pöllauberg an, schon einen Tag vorher muss Weiz II seine Hausaufgaben bei Union Gross Steinbach erledigen. Los geht es ebenfalls um 19:00 Uhr.

Aufstellungen: Pinggau-Friedberg: Adam Schmidmajer - Lukas Pausakerl, Sebastian Benthe, Stefan Graf, Florian Schreiner, Gernot Schwarz - Manuel Dorner (K), Rok Smid, Daniel Kaltenbacher - Domen Kosnik, Lukas Höller



Ersatzspieler: Daniel Prenner, Amir Babikir, Robert Blaha, Jürgen Lederer, Paul Andreas Simon, Angelo Luef



Trainer: Ing. Wolfgang Lechner

Weiz: Pascal Legat - Philipp Pichler, Ing. Daniel Schütter, Lukas Schellnegger, Stephan Allemann, Peter Ebner - Fabian Felberbauer, Patrick Durlacher (K), Marko Prenkpalaj, James Rauscher - Fabio Pregartner



Ersatzspieler: Moritz Reisenhofer, Michael Purkarthofer, Dominik Maric



Trainer: Mario Schalk Bericht Florian Kober

Unterliga Ost: FC Pinggau-Friedberg – SC ELIN Weiz II, 4:3 (2:0)

89 Marko Prenkpalaj 4:3

79 Lukas Hoeller 4:2

68 Patrick Durlacher 3:2

63 Manuel Dorner 3:1

52 Patrick Durlacher 2:1

38 Lukas Hoeller 2:0

7 Domen Kosnik 1:0

