USC Bad Blumau und SC Burgau trennen sich unentschieden

Der Saisonauftakt von USC Rogner Bad Blumau und SC Profi Max Burgau endete 1:1. Die Fans sahen eine Partie, die von vielen Zweikämpfen geprägt war und die am Ende keinen Sieger sah. Trotzdem können beide Teams mit dem Punkt leben. Die Gastgeber, weil sie am Ende noch einen Punkt holten. Die Gäste, weil sie mit einem Unentschieden auswärts bei einem schweren Gegner ein gutes Ergebnis erzielten.

Trainer Schmallegger erreichte in der Schlussphase mit seinem Top noch einen Punkt

Knappe Führung der Gäste zur Pause

Es war ein energischer Beginn in die neue Unterliga Saison. Beide Teams gaben von Beginn an Vollgas - das Spiel war hart und man ging in jeden Zweikampf. Vor 400 Zuschauern markierte Lukas Kummer das 1:0 für SC Burgau (10.). Nun begann eine starke Phase von Bad Blumau und man hatte mehr Ballbesitz ohne jedoch ein Tor erzielen zu können.

Dies lag auch daran, dass sich die Keeper in guter Form zeigten. Kurz vor dem Pausenpfiff rettete dann der Blumauer Keeper Erhart in höchster Bedrängnis und so stand es weiterhin 0:1. Der Gast hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Entschieden war hier aber absolut nichts.

Ausgleich in der Schlussphase

Mit Beginn der zweiten Halbzeit übernahm das Team von Trainer Philipp Schmallegger endgültig das Kommando und drängte auf den Ausgleich. Burgau andererseits stand in der Abwehr stabil und verteidgte den Vorsprung geschickt.

Da war das 1:1 in der Luft nur der Burgauer Tormann hatte was dagegen. Super Parade mit den Fuß auf der Linie. Hannes Schellnast, Ticker-Reporter

USC Bad Blumau brachte das Netz in der 83. Minute dann tatsächlich für den Ausgleich zum Zappeln. Janos Szöke erzielte den Endstand in dieser heiß umkämpften Partie. Am Ende stand es zwischen der Heimmannschaft und SC Profi Max Burgau pari.

So geht es in die nächste Woche

Am kommenden Freitag tritt Bad Blumau bei SVU Ilztal an, während SC Burgau einen Tag später den Aufsteiger SC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab empfängt.

Unterliga Ost: USC Rogner Bad Blumau – SC Profi Max Burgau, 1:1 (0:1)

83 Janos Szoeke 1:1

10 Lukas Kummer 0:1

Aufstellungen: Bad Blumau: Patrick Erhart, Jakob Janser, Peter Flechel, Patrick Schellnast, Janos Szöke, Wolfgang Rauer (K), Florian Lueger, Deni Straus, Christian Taucher, Sebastian Rauer, Tobias Lechner



Ersatzspieler: Armin Koller, Jan Reisinger, Felix Jörger, Marco Resch, Sebastian Paar, Robert Moretti



Trainer: Philipp Schmallegger

SC ProfiMax Burgau: Alex Zsifkovits - Matthias Kummer, Cosmin-Adrian Luput, Markus Trummer (K), Franjo Pintaric, David Kummer, Tobias Kirisits - Janik Laschet, Bruno Piskac, Lukas Kummer - Christopher Feiner



Ersatzspieler: Tarik Sivic, Fabian Fuchs, Sebastian Schalk, Dominik Krammer, Shamil Abdullaev, Erik Taucher



Trainer: Christoph Pomper Bericht Florian Kober

